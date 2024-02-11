  • Новость часаПесков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
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    Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    46 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие – и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    11 февраля 2024, 14:18 • Новости дня

    Орбан усомнился в способности ЕС дать Киеву достаточно денег для победы

    Премьер Венгрии Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно денег и оружия для победы в конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не может дать Украине достаточное количество денег и оружия для победы в конфликте, такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

    Так, бывший канцлер выразил мнение, что Украина проиграет лишь в том случае, если ЕС не предоставит достаточно средств. На это Орбан ответил, что ЕС не может позволить себе предоставить Украине финансовые ресурсы, которые позволили бы ей одержать военную победу, передает ТАСС.

    Также премьер отметил, что люди в Европе недовольны тем, что их правительства все больше помогают Украине финансово.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    10 февраля 2024, 17:56 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина лишилась исторического здания в центре Москвы, потому что решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с российским посольством в Киеве было символом недружеских отношений, переходящих в ограбление, заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    В субботу стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

    «Теперь здание посольства Украины в России будет изъято. Украина потеряет больше по той причине, что посольство находилось в историческом здании в Леонтьевском переулке в центре Москвы. А здание посольства России в Киеве располагалось в типичном строении райкома партии. Только в столице Украины таких зданий штук 15, они строились по одному проекту», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Владимир Скачко, .

    «В здании посольства Украины в Москве дипломатов нет с февраля 2022 года, дипотношения между странами были разорваны в день начала СВО. В течение трех дней дипломаты и сотрудники покинули здание. Функции дипотношений выполняют посольства третьих стран, но сохранность имущества лежит на правоохранительных органах принимающей стороны, – пояснил политолог. – В апреле прошлого года, когда был расторгнут договор аренды с российским посольством в Киеве, Россия заявила, что изучит этот случай и сверит его с венскими конвенциями. Почти год понадобился, чтобы выяснить, что решение Киевского горсовета – недружественный акт, требующий зеркального ответа».

    По словам спикера, украинцы дважды выстрелили себе в ногу – в первый раз, когда расторгли договор аренды с российским посольством в Киеве, «и сейчас, когда Россия им ответила». «Решение Киевского горсовета было символом недружеских отношений, переходящих во враждебные и взаимное ограбление. Те, кто оказался у власти на Украине – клоуны и фрики, которые по недомыслию превратили страну в мальчика-забияку по вызову. И в этом трагедия, это агония, распад государственности на глубинном, краеугольном уровне», – считает Скачко. 

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении договора аренды с посольством РФ в апреле прошлого года. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия примет «соответствующие меры» в отношении посольства Украины в Москве.

    «Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    После начала СВО Зеленский заявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. 24 февраля МИД России получил соответствующую ноту от внешнеполитического ведомства Украины. В этот же день началась эвакуация дипломатов из Москвы.  Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге покинули Россию второго марта 2022 года.

    Российский МИД заявлял, что разрыв дипотношений с Украиной – это не выбор Москвы. Такой разрыв служит «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». Эвакуация всех дипломатических представительств РФ на Украине произошла 23 февраля. На здании посольства России в Киеве были спущены государственные флаги.

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    10 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что уходит в отставку из-за того, что совершила ошибку, помиловав замешанного в сокрытии педофилии.

    «Я допустила ошибку. Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», – заявила Новак в выступлении по национальному телевидению, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиция призвала Новак уйти в отставку, после того, как выяснилось, что она перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года помиловала бывшего замдиректора детского дома, который скрывал престпуления, совершенных директором-педофилом.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    РИА «Новости»: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Договор аренды с посольством Украины в Москве расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что МИД России ответил на угрозы Киева национализировать здание российского посольства, но в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось.

    Отмечается, что в дипломатии существует принцип взаимности, который предполагает зеркальный ответ на подобные действия.

    Ранее в Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины.

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    11 февраля 2024, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области
    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в Киевской области звучат взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Местные власти утверждают, что взрывы вызваны работой ПВО. Также воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска), в Одессе и Одесской области.


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    11 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Орбан назвал Европарламент «сумасшедшим домом»

    Орбан призвал отменить прямые выборы в Европарламент

    Орбан назвал Европарламент «сумасшедшим домом»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Следует отменить прямые выборы в Европарламент, который сейчас является «сумасшедшим домом» и «не функционирует», заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем предложил обсудить возвращение к «прежней системе, когда национальные парламенты направляли своих представителей» в ЕП, передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Орбан считает, что в ЕС «инициатива» должна идти от стран-членов, а Европейский cовет «должен быть более активным, более решительным и готовым к политическим действиям».

    Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, полагает Орбан.

    Напомним, Орбан призвал принять Сербию в ЕС раньше Украины, а также заявил, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    10 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины

    Welt am Sonntag: При распаде Украину покинет около 10 млн человек

    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины
    @ Michael Matthey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западной Европе следует готовиться к новой огромной волне беженцев из-за распада Украины, которую могут покинуть 10 млн человек, сообщает Welt am Sonntag.

    Правительство ФРГ опасается, что в случае распада Украины основной поток беженцев отправится в Германию, число мигрантов может достигнуть 10 мл человек, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта в области миграции Геральда Кнауса, это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов. Он также призвал продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму, чтобы не допустить развала Украины.

    По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло более 6 млн человек. В Германии – примерно 1,1 миллиона украинцев.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

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    11 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Украина заявила о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры

    Киев заявил о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры после прекращения зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    С момента прекращения зерновой сделки на Украине в результате взрывов повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

    Как заявил Кубраков, по «временным коридорам» в Черном море Украина переправила свыше 22 млн тонн грузов, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какие-либо предпосылки для возобновления зерновой сделки отсутствуют.

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    10 февраля 2024, 23:06 • Новости дня
    Сторонники Порошенко захотели объявить власть Зеленского нелегитимной

    Сторонники Порошенко собрались призвать украинскую оппозицию добиваться признания власти Зеленского нелегитимной

    Сторонники Порошенко захотели объявить власть Зеленского нелегитимной
    @ Mohammad Javad Abjoushak/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко собираются объявить власть действующего главы государства Владимира Зеленского нелегитимной, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что Зеленский, по мнению сторонников Порошенко, утратит легитимность как президент после 20 мая. По данным СМИ, «готовится петиция». Кроме того, планируется «обращение к оппозиционным партиям» с требованием «подать представление о нелегитимности Зеленского в конституционный суд». СМИ ссылаются на заявление поддерживающего Порошенко блогера Карла Волоха, передает РИА «Новости».

    Напомним, Волох организовал акцию протеста из-за назначения нового главнокомандующего ВСУ. Митинг против отставки Валерия Залужного прошел на площади Независимости в центре Киева.

    Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.

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    10 февраля 2024, 16:57 • Новости дня
    Арахамия признался, что у ВСУ осталось оружия на два месяца боев

    Арахамия рассказал, что ВСУ хватит оружия на два месяца без помощи Запада

    Арахамия признался, что у ВСУ осталось оружия на два месяца боев
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины располагают запасами вооружений на два месяца боевых действий без помощи Запада, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    Арахамия отметил недавнее решение ЕС о выделении Киеву программы в 50 млрд евро сроком на 4 года. По его словам, внутри США еще остаются нерешенные вопросы с мигрантами, но есть надежда, что в ближайшие два месяца Вашингтон выделит помощь Украине, Израилю и Тайваню, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как заявил Арахамия, властям Украины придется искать возможности для новой мобилизации за счет собственных внутренних источников.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на помощь со стороны Евросоюза и США, Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

    Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

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    11 февраля 2024, 10:34 • Новости дня
    Экс-советник министра обороны Украины возмутился укреплениями ВСУ

    Экс-советник главы минобороны Украины Бутусов: У Украины нет укреплений, даже близко похожих на российские

    Экс-советник министра обороны Украины возмутился укреплениями ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось создать такие же подготовленные линии обороны, как у России, заявил главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

    Как указал Бутусов в своем видеоблоге, на фронте у украинских военных нет никаких стратегических укреплений, «чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет», передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина столкнулась с нехваткой спецтехники и бетона, на данный момент строительство укреплений сводится к рытью окопов силами солдат с лопатами, и даже в этом случае подготовка обороны обычно связана с инициативой отдельных подразделений.

    Бутусов подчеркнул, что большие потери у ВСУ из-за того, что «не экономятся люди, силы людей».

    В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.

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    10 февраля 2024, 20:51 • Новости дня
    Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ

    Президент Украины Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадима Сухаревского, а также представил новых заместителей начальника генштаба ВСУ.

    Зеленский в видеообращении рассказал о «продолжении перезагрузки команды управления в силах обороны». Так, заместителем главкома ВСУ Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, который будет контролировать беспилотные системы и развитие применения дронов.  Еще один заместитель Сырского полковник Андрей Лебеденко будет курировать инновации, передает ТАСС.

    Замначальника генштаба ВСУ согласован бригадный генерал Владимир Горбатюк, который будет заниматься оперативной работой, работой штабов, планированием, управлением. Другой замглавы генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Шевченко будет отвечать за логистику, а бригадный генерал Михаил Драпатый – за подготовку и тренировку военных.

    Ранее правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны.

    Напомним, Зеленский сообщил о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ.

    Газета ВЗГДЯД выяснила, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    10 февраля 2024, 17:13 • Новости дня
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подтвердила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине, передает ТАСС.

    Представитель МИД России подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России, поэтому на принципе взаимности Департамент горимущества Москвы расторг аренду на земельные участки, предоставленные под украинское посольство. Захарова подчеркнула, что украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована.

    Ранее СМИ сообщали, что договор аренды с посольством Украины в Москве был расторгнут, как ответная мера на решение Киевского горсовета.

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    11 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу

    CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать застоя в украинском конфликте

    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому украинской армии Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне спецоперации, сообщил канал CNN.

    Как сообщают авторы материала, политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать «застоя», сообщает телеканал «360».

    CNN сообщает, что Зеленского раздражали предположения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, что нужна масштабная мобилизационная кампания для изменения ситуации. Как предположили журналисты, в настоящее время остро ощущается нехватка боеприпасов в распоряжении ВСУ.

    Авторы материала также отметили, что в зоне спецоперации главным оружием становятся беспилотники.

    Ранее полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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