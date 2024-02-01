Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.3 комментария
Путин разрешил награждать орденами трудовые коллективы
Коллективы предприятий, организаций и учреждений могут награждаться орденами Гагарина, «За доблестный труд», Александра Невского, «За морские заслуги», Почета, Пирогова, «За заслуги в культуре и искусстве», следует из указа президента России Владимира Путина.
Согласно указу президента награжденные организации получат право размещать изображение ордена рядом со своим логотипом. Ранее единственной госнаградой, которую могли вручить трудовому коллективу, был почетный знак «За успехи в труде», передает ТАСС.
Решение о награждении принимает президент России по согласованному с правительством представлению глав ведомств и регионов, а также руководителей Росатома, Роскосмоса и Ростеха.
Практика награждения трудовых коллективов госнаградами за исключительные достижения и высокие производственные показатели была широко распространена в советские годы. В 1994 году такая возможность исчезла из статутов государственных наград.
Ранее Путин учредил орден «За доблестный труд».