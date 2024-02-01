Выбравший жену с помощью ChatGPT москвич отреагировал на критику

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Жадана, он не расстроился из-за критики, ведь каждый вправе сам решать, как относиться к его истории, передает «Газета.ru». Он добавил, что гнев и отрицание в этой ситуации приемлемы, поскольку его подход к знакомству отличается от остальных. При этом есть и те, кто отреагировал положительно, отметил программист.

«Когда есть только негатив, это грустно, что ты сделал что-то плохое. Когда есть негатив и позитив, значит, получилось сделать что-то ценное. Хорошо, что вышло второе», – подытожил он.

Невеста Жадана рассказала, что узнала о его проекте уже после того, как получила предложение. Девушка отметила, что не обиделась и не считает себя пострадавшей, но с пониманием относится к негативной реакции людей в соцсетях.

Ранее житель Москвы Александр Жадан рассказал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что настроил чат-бот ChatGPT для знакомства с девушками. За год нейросеть познакомилась с 5240 девушками, одна из которых в итоге стала невестой программиста.

Ранее OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях.