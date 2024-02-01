Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.0 комментариев
Российский дипломат: ЕС в прежнем виде больше нет и никогда не будет
Российский дипломат при ЕС Логвинов заявил, что ЕС в прежнем виде больше нет и никогда не будет
Евросоюз, каким помнят его по прошлым годам многие россияне, прекратил свое существование, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
По его словам, прежнего Евросоюза, каким все его знали и к какому привыкли, уже не существует и больше никогда будет, передает ТАСС.
Логвинов добавил, что европейской бюрократии в данный момент выгодна так называемая российская угроза.
По его мнению, такой тезис используется для перераспределения власти в пользу Брюсселя и максимального ослабления суверенитета входящих в сообщество государств.
Ранее в статье The Wall Street Journal (WSJ) говорилось, что руководство стран ЕС опасается риска конфликта с Россией в случае, если Москва одержит победу