Российский дипломат при ЕС Логвинов заявил, что ЕС в прежнем виде больше нет и никогда не будет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, прежнего Евросоюза, каким все его знали и к какому привыкли, уже не существует и больше никогда будет, передает ТАСС.

Логвинов добавил, что европейской бюрократии в данный момент выгодна так называемая российская угроза.

По его мнению, такой тезис используется для перераспределения власти в пользу Брюсселя и максимального ослабления суверенитета входящих в сообщество государств.

Ранее в статье The Wall Street Journal (WSJ) говорилось, что руководство стран ЕС опасается риска конфликта с Россией в случае, если Москва одержит победу