Суд взыскал 28 млн рублей с киностудии за неснятую на деньги Минкультуры комедию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел иск заместителя прокурора города в интересах Министерства культуры России к ООО «Кинокомпания Север» о взыскании денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами и взыскал с ответчика в доход бюджета 25 млн рублей и проценты в размере 3 569 690,47 рубля, передает ТАСС.

Как следует из материалов дела, осенью 2019 года Минкультуры предоставило кинокомпании субсидию на производство фильма в размере 25 млн рублей, но по результатам сравнительной экспертизы сценария и представленной первой копии фильма в министерстве заявили, что материалы являются независимыми друг от друга кинематографическими произведениями.

В решении по иску отмечается, что в нарушение условий соглашения ответчик не произвел самого фильма, а также не представил документов, подтверждающих целевое использование субсидии.

Как отметили в пресс-службе судов, ответчик уже подал апелляционную жалобу на решение. До 16 февраля другие участники разбирательства должны представить свои возражения.

Комедия должна была называться «Храни меня, мой Инстаграм» (Instagram* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России).

Ранее власти Петербурга подали в Арбитражный суд иск к киностудии «Ленфильм», потребовав взыскать с организации 15 млн 19 тыс. 726 рублей и 3 копейки, выделенных на производство неснятого детского фильма «Моя бабушка – ведьма».