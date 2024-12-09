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В Москве прошел форум «Знание.Герои» ко Дню Героев Отечества
В Москве прошел патриотический форум «Знание.Герои», собравший более 2 тыс участников
В Национальном центре «Россия» состоялся ежегодный форум «Знание.Герои», посвященный Дню Героев Отечества, который собрал свыше 2 тыс. молодых людей и завершил серию из десяти региональных форумов.
В рамках всего проекта свыше 5 тыс. активистов встретились с более чем ста Героями Российской Федерации, участниками СВО, ветеранами и волонтерами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Форум в Москве собрал более 2 тыс. человек и подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи. Ведущими мероприятия были Евгений Попов и Юлия Барановская. В начале форума прозвучал гимн России в исполнении Олега Газманова, после чего состоялась минута молчания в память о павших защитниках Родины.
Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль приветствовал участников форума, подчеркнув важность сохранения истории и героических подвигов. Анастасия Звягина из Национального центра «Россия» рассказала о планах по проведению культурных мероприятий в поддержку героев в филиалах центра.
На форуме выступили известные личности, включая Владимира Соловьева, который провел лекцию о настоящих героях России, и Родион Газманов, исполнивший песню «Затишье» в память о своем погибшем друге. Участники также обсудили роль искусства и культуры в патриотическом воспитании.
Особое внимание уделили волонтерской деятельности и поддержке фронта. Были подняты темы помощи солдатам и мирным жителям, а также роль медиков в спасении жизней на передовой. В рамках форума также разработали новогодние открытки для бойцов, основанные на детских рисунках.