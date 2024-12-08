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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    8 декабря 2024, 11:16 • Новости дня

    Путин поздравил ОКБ имени Микояна с 85-летием

    Путин отметил вклад ОКБ имени Микояна в отечественную авиацию в телеграмме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ОКБ имени Микояна, отметив достижения в создании боевых самолетов.

    Президент России Владимир Путин поздравил Опытно-конструкторское бюро имени А.И. Микояна с 85-летием, передает РИА «Новости». В своей поздравительной телеграмме он подчеркнул значимость бюро в развитии отечественной авиации, указав на вклад в производство боевых самолетов и участие в героической летописи страны.

    Путин отметил, что ОКБ имени Микояна связано с именами выдающихся ученых, конструкторов и летчиков-испытателей, которые благодаря своему труду и разработкам обеспечили лидерские позиции России в этой области. Президент подчеркнул, что сегодняшние сотрудники бюро продолжают традиции, создавая современные и конкурентоспособные летательные аппараты.

    Также было отмечено, что в настоящее время многие самолеты МиГ, произведенные ОКБ, успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, защищая Родину. «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорации «МиГ» и «Сухой» начали разрабатывать совместный проект истребителя шестого поколения, который станет новым этапом в российской авиации. Западные СМИ раскрыли «большой секрет» МиГ-35, подчеркнув его передовые технические возможности и способность конкурировать с лучшими мировыми образцами.

    6 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 82%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по-прежнему стабильно высокий и согласно опросу составляет 82%, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается высоким. Согласно данным ФОМ, 82% опрошенных заявили о своем доверии президенту, передает РАПСИ.

    Согласно опросу ВЦИОМ, с 25 ноября по 1 декабря уровень одобрения работы президента составил 75,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина и самого правительства России положительно оценили 51,2% и 49,9% опрошенных соответственно.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% граждан России выражает доверие президенту России, а 82% респондентов считают, что Владимир Путин успешно справляется со своими обязанностями.

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    5 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области

    Владимир Путин назначил Александра Хинштейна ио губернатора Курской области

    Хинштейн назначен ио губернатора Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В указе отмечается: «Принять отставку Губернатора Курской области Смирнова А.Б. по собственному желанию и назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области». Назначение вступает в силу с момента подписания президентского указа.

    Напомним, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора. Хинштейн ранее занимал должность депутата Госдумы.

    Незадолго до информации о назначении Хинштейна президент провел с ним встречу. Во время разговора Путин отметил, что Хинштейн с 2016 по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии. «В этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», – подчеркнул президент.

    Хинштейн сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, передает ТАСС.

    Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ,  позднее проходил обучение в Московском университете МВД России. Получил известность как автор резонансных журналистских расследований.

    Был депутатом депутатом Госдумы нескольких созывов, начиная с 2003 года. С 2016 по 2018 год  – советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу. В Госдуме VIII созыва и до назначения в Курскую область возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.


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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    5 декабря 2024, 19:44 • Новости дня
    Путин спросил у Мантурова, где выделенные на строительство заводов деньги

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов.

    «Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы? Ростех должен был их строить?» – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам Мантурова, два завода будут запущены в первом квартале 2025 года, первый вице-премьер пригласил президента на открытие.

    «Ленточки резать – мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» – спросил Путин.

    Президент поручил Мантурову отчитаться об этой работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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    5 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Путин предложил составить справочник об этапах и результатах нацпроектов

    Путин предложил национальному центру «Россия» составить справочник об этапах и результатах нацпроектов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил создать специальный справочник, который в доступной форме расскажет гражданам о целях и результатах национальных проектов.

    «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. <…> Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет рассказано о <…> результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации этих нацпроектов», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    «Прошу национальный центр «Россия» подготовить такой справочник, а правительство – оказать необходимую поддержку», – добавил Путин.

    Ранее Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.

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    5 декабря 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    @ М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо внятно пояснять гражданам о наличии разных условий по семейной ипотеке, в том числе о наличии лимитов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по нацпроектам.

    «Вот мы говорим об ипотеке, о семейной ипотеке. 2% – замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%», – сказал президент, передает ТАСС.

    «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет – поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю», – добавил он.

    Он призвал честно говорить об ограничениях, чтобы все были в курсе. В ином случае получаются ситуации, когда люди приходят за ипотекой, а лимит на нее уже исчерпан.

    «Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтобы знали! И тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша. Зачем?» – заключил глава государства.

    В июне Путин объявил о расширении программы «Семейная ипотека» на семьи с двумя детьми, которые хотят обзавестись жильем в малых городах и регионах с недостаточным объемом жилищного строительства.

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    5 декабря 2024, 15:17 • Новости дня
    Путин заявил о приведении в порядок дорог в России
    Путин заявил о приведении в порядок дорог в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о заметном улучшении состояния дорожной сети в России за последние шесть лет, подчеркнув, что работы идут с опережением графика.

    «Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе», – отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    «Как и договаривались, по итогам текущего года 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям. А если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%. По факту эта планка будет выше 54%. Здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика», – уточнил Путин.

    Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в области в 2024 году уже построили более 200 километров дорог, а также превысили плановые показатели сбора налогов.

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    5 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил о важности наступающего 2025 года для запуска нового этапа технологического развития страны, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительство уже обсуждало эти вопросы, уделив им особое внимание.

    «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны. Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», – сказал российский лидер.

    Ранее в ходе заседания Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов с 2019 по 2024 год, чтобы включить выводы и рекомендации в реализацию будущих проектов.

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    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

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    5 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для роста рождаемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить со следующего года рост рождаемости в стране, несмотря на сложность задачи.

    Глава государства выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, где подчеркнул необходимость переломить демографическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». Он отметил, что уже в 2025 году необходимо создать условия для роста рождаемости. Несмотря на сложность задачи, по его словам, следует сделать все возможное для достижения этой цели.

    «Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей. Эксперты РАНХиГС спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных поколений женщин, родившихся после 2010 года.

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    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Названа дата прямой линии с Путиным

    Песков сообщил о совмещенной пресс-конференции и прямой линии с Путиным 19 декабря

    Названа дата прямой линии с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию в совмещенном формате 19 декабря, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дата проведения совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока не определена.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Церемония подписания договора о формировании объединенного рынка электроэнергии между Россией и Белоруссией прошла в Минске после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске, передает ТАСС.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что это позволит снизить цены для потребителей.

    Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

    Коментарии (6)
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    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

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    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

    «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично. Подробности

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    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

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    Трамп способен перевернуть ситуацию с Грузией

    Отношения коллективного Запада и Грузии, кажется, зашли в тупик. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается из происходящего на улицах Тбилиси противостояния: Запад поддерживает грузинскую оппозицию. Однако совсем скоро эта ситуация может радикально перемениться. Кто это способен сделать и почему? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский холод – русская радость

      Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Развяжет ли Трамп войну с Китаем

      Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Как Грузии не пойти по пути Украины

      Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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