Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.19 комментариев
Путин поздравил ОКБ имени Микояна с 85-летием
Путин отметил вклад ОКБ имени Микояна в отечественную авиацию в телеграмме
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ОКБ имени Микояна, отметив достижения в создании боевых самолетов.
Президент России Владимир Путин поздравил Опытно-конструкторское бюро имени А.И. Микояна с 85-летием, передает РИА «Новости». В своей поздравительной телеграмме он подчеркнул значимость бюро в развитии отечественной авиации, указав на вклад в производство боевых самолетов и участие в героической летописи страны.
Путин отметил, что ОКБ имени Микояна связано с именами выдающихся ученых, конструкторов и летчиков-испытателей, которые благодаря своему труду и разработкам обеспечили лидерские позиции России в этой области. Президент подчеркнул, что сегодняшние сотрудники бюро продолжают традиции, создавая современные и конкурентоспособные летательные аппараты.
Также было отмечено, что в настоящее время многие самолеты МиГ, произведенные ОКБ, успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, защищая Родину. «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – заключил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорации «МиГ» и «Сухой» начали разрабатывать совместный проект истребителя шестого поколения, который станет новым этапом в российской авиации. Западные СМИ раскрыли «большой секрет» МиГ-35, подчеркнув его передовые технические возможности и способность конкурировать с лучшими мировыми образцами.