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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    7 декабря 2024, 19:39 • Новости дня

    Лавров заявил, что Запад высчитывает дальность пуска «Орешника»

    Лавров заявил, что Европа и Ближний Восток находятся под угрозой «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров ответил на вопрос журналиста относительно расчетов примерной дальности пуска комплекса «Орешник», если он будет размещен в Белоруссии. По словам журналиста, под радиус действия попадает вся территория Европы, а также базы НАТО на Ближнем Востоке.

    Когда министр уточнил, кто именно проводит такие расчеты, ему ответили, что это делают российские эксперты. На это Лавров заявил, что уверен: «Западные тоже считают», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    Между тем, российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» признана западными аналитиками самым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в конфликтах на Европейском континенте.

    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о необходимости прекращения поставок вооружений киевскому режиму, предложив Западу сосредоточиться на спасении Украины, а не на ее военных победах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны сосредоточиться на спасении «остатков» Украины, а не на ее военных успехах. Об этом она написала в своем Telegram в ответ на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявил о необходимости обеспечения «победы Украины».

    По словам Захаровой, такая позиция может привести к уничтожению Украины и ее граждан, что, возможно, соответствует интересам НАТО.

    Дипломат задала вопрос правительству Норвегии об отсутствии реакции на действия США и НАТО в Югославии в 1999 году и на Украине в 2014 году. Захарова напомнила, что бомбардировки Югославии силами НАТО были предприняты без одобрения Совета Безопасности ООН.

    Напомним, накануне министр иностранных дел Норвегии Эйде призвал поддержать киевский режим, заявив о важности победы Украины в конфликте. В своей речи Эйде раскритиковал выступление Лаврова, обвинив Россию в неуважении территориальной целостности других государств.


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    6 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    В МИД допустили возможность проведения новой Ялтинской конференции по итогам СВО

    Сергей Рябков не исключил идею закрепляющей итог СВО конференции

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказал возможность проведения новой конференции, напоминающей Ялтинскую, для закрепления геополитических итогов специальной военной операции.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности проведения новой конференции наподобие Ялтинской, которая могла бы закрепить геополитическую конфигурацию по результатам специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью порталу kp.ru.

    Рябков отметил, что «идею Ялты 2.0 я в принципе не исключал бы», но подчеркнул, что основой для такой конференции должно стать принуждение Вашингтона к переговорам. По его мнению, эти переговоры должны привести к признанию новой геополитической реальности, сложившейся после СВО.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    4 комментария

    Позиция Москвы, как подчеркнул Рябков, предполагает необходимость конструктивного диалога с западными странами для упрочнения стабильности в международных отношениях. Он также отметил важность переговорных решений, которые могли бы обеспечить долгосрочную безопасность и мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что Запад рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая предполагаемое ее разделение и создание международной миссии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Премьер-министр Британии Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для завершения конфликта на Украине.

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    7 декабря 2024, 16:11 • Новости дня
    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

    Минобороны Белоруссии: Комплекс «Орешник» будет размещен в ответ на ракеты США и Германии

    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

    Лагодюк заявил, что решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому военно-промышленному комплексу в сотрудничестве с российскими специалистами развивать систему «Орешник».

    Лагодюк подчеркнул, что специалисты Белоруссии активно участвуют в процессе развития комплекса, так как уровень локализации белорусских предприятий в этом проекте уже сейчас очень велик.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    5 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии

    Сирийские боевики прорвались в несколько кварталов Хамы, потеряв бойцов

    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии
    @ REUTERS/Ammar Abdullah

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики террористических формирований проникли в кварталы города Хама, несмотря на значительные потери, сообщили в командовании сирийской армии.

    В заявлении командования говорится: «В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», передает ТАСС.

    Сирийская армия также подтвердила, что подразделения правительственных сил, которые удерживали позиции в Хаме, были передислоцированы за пределы города. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, однако обстановка остается напряженной. Подробности о новых позициях правительственных войск не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии. Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, что особенно актуально после захвата Хамы. Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском.

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    4 декабря 2024, 21:34 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН о поставках оружия Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН о поставках оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена обсудить на заседании СБ ООН поставки западного оружия Украине и применение ракет ATACMS.

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН 20 декабря, чтобы обсудить поставки оружия Украине, сообщает ТАСС. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что на заседании будет обсуждаться решение США о предоставлении Украине тактических баллистических ракет ATACMS, которые могут быть использованы для ударов вглубь России.

    Небензя отметил, что данный шаг Соединенных Штатов серьезно меняет характер украинского конфликта и может привести к опасной эскалации, угрожая прямым столкновением ядерных держав. Он также подчеркнул, что США и их союзники используют информационные фальшивки для отвлечения внимания от своих собственных эскалационных действий.

    По его словам, в последние годы в ООН неоднократно поднималась тема, касающаяся якобы похищаемых Россией украинских детей. Небензя указал, что США и их союзники подняли этот вопрос снова, чтобы отвлечь внимание от актуальных действий по поддержке украинских властей. Обсуждение обострения ситуации, вызванное западными поставками вооружений, пройдет на отдельном заседании 20 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена.

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    6 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе

    Лавров назвал обсуждение ограниченного ядерного удара «приглашением к катастрофе»

    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону предостерег от обсуждения темы ограниченного ядерного удара, подчеркнув, что такие разговоры являются «приглашением к катастрофе». Как отмечает ТАСС, Лавров уточнил, что Россия не хочет ядерного конфликта и стремится предотвратить его последствия.

    Также Лавров проком прокомментировал высказывании координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который заявил, что в случае эскалации с применением ядерного оружия пострадают европейские союзники, а не США. Российский министр подчеркнул, что такие мысли делают ситуацию более рискованной, и могут привести к безрассудным шагам.

    «Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра,» – заявил Лавров, обращая внимание на необходимость предотвращения ядерного конфликта.

    Лавров также отметил, что Россия не стремится к войне с США, которая может иметь ядерный характер, и напомнил о военной доктрине страны, в которой главное – избежать ядерной угрозы. Он подчеркнул, что интересы безопасности России были проигнорированы, когда отказались от предложения заключить договор о гарантиях безопасности.

    Напомним, Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

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    6 декабря 2024, 18:19 • Новости дня
    Крейсер «Адмирал Нахимов» начал ходовые испытания

    Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к испытаниям после модернизации

    Крейсер «Адмирал Нахимов» начал ходовые испытания
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на заводские ходовые испытания после долгого ремонта и модернизации, начатого в 2013 году, с целью усиления его ударной мощи и оснащения новейшим вооружением.

    Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал заводские ходовые испытания после завершения ремонта и модернизации, сообщает ТАСС. Источник в судостроительной отрасли отметил, что судно уже прошло этап размагничивания, после чего начнется основная программа испытаний.

    Программа испытаний включает в себя проверку главной энергетической установки, рулевого устройства, средств навигации, гидроакустики и радиосвязи. Это необходимо для оценки соответствия спецификационным параметрам и режимам работы оборудования.

    Крейсер находился на ремонте с 1999 года, а реальные работы начались в 2013 году. Первоначально планировалось завершить ремонт к 2022 году, а в 2021 году крейсер должен был выйти на испытания. Модернизация включает установку гиперзвуковых ракет «Циркон» и комплексов «Калибр-НК» и «Оникс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Адмирал Нахимов» планируют передать ВМФ России в 2026 году после завершения всех необходимых модификаций и тестов, а сроки его морских испытаний уже были определены и начнутся в 2024 году.

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    6 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике»

    Глава МИД Белоруссии Рыженков заявил о серьезности слов Лукашенко о размещении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российской ракетной системы «Орешник» в республике следует воспринимать всерьез, несмотря на шутливую форму, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о готовности размещения в Белоруссии российской ракетной системы «Орешник». Он подчеркнул, что слова президента Белоруссии не являются шуткой, передает РИА «Новости».

    «Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», – заявил Рыженков журналистам в пятницу.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник».

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    5 декабря 2024, 14:34 • Новости дня
    Лавров предупредил о риске перехода холодной войны в горячую

    Лавров заявил об угрозе перехода холодной войны в горячую стадию из-за НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возросших рисках перехода холодной войны в горячую стадию из-за действий США и их союзников.

    На заседании СМИД ОБСЕ он отметил, что нынешняя ситуация в мире напоминает реинкарнацию холодной войны, однако с гораздо более серьезными последствиями, передает ТАСС.

    «США и их союзники выбросили все это на свалку, как и договоры по противоракетной обороне и по ракетам средней и меньшей дальности. Спрашивается, ради чего? Ответ для нас очевиден – в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг», – подчеркнул министр.

    По мнению Лаврова, такое поведение западных стран связано с их желанием вновь поднять НАТО на передний план международной политики. Он считает, что после провала в Афганистане Западу потребовался новый враг, чтобы объединить свои силы, что привело к текущему обострению международной обстановки.

    Лавров также подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта, и призвал международное сообщество к восстановлению баланса сил и соблюдению договоренностей по безопасности. Он отметил, что дальнейший рост напряженности может иметь катастрофические последствия для всего мира.

    Ранее Лавров выразил обеспокоенность тем, что на Западе все чаще обсуждают прекращение огня как средство дать Украине «передышку» и возможность вооружиться. Также глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.

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    6 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона: Испытание ракеты «Орешник» вызвало беспокойство в Европе

    Экс-чиновник Пентагона сообщил об обеспокоенности Европы испытанием «Орешника»&#8205;&#8205;

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», заявил экс-чиновник Пентагона, отметив, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    В ходе интервью журналу Foreign Policy бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд поделился мнением о настроениях в Европе в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что европейцы не стремятся вступать в военные действия за Украину. Испытание российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» усилило их беспокойство.

    Таунсенд отметил, что с избранием Трампа некоторые европейцы тайно надеются на снижение финансовых расходов на Украину и прекращение смертей в результате конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал о том, кто придумал название для новейшей российской ракеты «Орешник», а глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о готовности Роскосмоса усилить эту ракету, которая стала угрозой для Европы.

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    6 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Кремль спросили о размещении «Орешника» в Белоруссии

    Песков заявил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается на уровне глав государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии принимается исключительно президентами России и Белоруссии из соображения национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник», которую он охарактеризовал как мощное оружие.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал испытание баллистической ракеты «Орешник» сигналом для США в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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    6 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Госсекретарь Совбеза Белоруссии: У Лукашенко и Путина свои ядерные чемоданчики

    Tекст: Денис Тельманов

    У президентов Белоруссии и России собственные ядерные чемоданчики и «красные кнопки», что подтверждает право каждого из них на использование ядерного оружия на территории своей страны, отметил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

    Вольфович сообщил журналистам перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства о том, что президенты Белоруссии и России имеют свои личные ядерные чемоданчики и «красные кнопки». Вольфович подчеркнул, что это не шутка: ядерное оружие, находящееся в Белоруссии, может быть применено только белорусским лидером, а вооружение в России – только президентом РФ, передает ТАСС

    Он также отметил важность взаимной поддержки двух стран на международной арене в защите национальных интересов. Вольфович заявил, что Россия защитит Белоруссию в трудную минуту, а Белоруссия всегда готова поддержать Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия постоянно обмениваются информацией через спецслужбы для оценки потенциальных угроз со стороны Запада, а вопросы безопасности Союзного государства обсуждаются на высшем уровне. 3 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева по подготовке к заседанию Высшего Государственного совета, которое проходит в пятницу в Минске.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. Обновленная ядерная доктрина России, как подтвердил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, охватывает страны ОДКБ, включая Белоруссию.

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    6 декабря 2024, 08:12 • Новости дня
    Российская армия получила финальную в году партию БТР-МДМ

    Минобороны получило финальную в году партию БТР-МДМ с допзащитой от Ростеха

    Tекст: Александра Юдина

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России финальную партию БТР-МДМ с дополнительной защитой, закрыв годовой контракт на поставку этих машин.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил выполнение годового контракта на поставку десантных бронетранспортеров БТР-МДМ, передает ТАСС.

    В соответствии с условиями контракта, поставленные БТР-МДМ оснащены комплектами дополнительной защиты, а также средствами, снижающими их заметность и защищающими верхнюю полусферу. Эта партия стала заключительной в рамках гособоронзаказа на текущий год.

    Как отметили представители Ростеха, данные меры направлены на повышение безопасности десантных машин и их защиту в боевых условиях, что особенно важно для выполнения задач современными вооруженными силами.

    В октябре холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов. До этого Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М, ранее компания поставила ракеты для беспилотников Х-БПЛА и ПЗРК «Верба», а также поставила БМП и БМД с улучшенной защитой.

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