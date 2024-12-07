И. о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных

И. о. мэра Чернигова Ломако отказался от должности мэра Чернигова из-за угроз военной администрации

Tекст: Евгения Караваева

Исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь городского совета Александр Ломако заявил о своей отставке из-за давления со стороны городской военной администрации, передает РИА «Новости».

Ломако заявил, что ему передали требования покинуть должность, иначе город погрузится в хаос.

«Чиновники из военных администраций по указанию офиса... взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности», – написал он.

По словам Ломако, из-за действий военной администрации в Чернигове остановлены общественный транспорт и сооружение оборонительных структур, а также возникла угроза срыва отопительного сезона. Он подчеркнул, что для снятия осады города и освобождения Чернигова из «залогов», он готов покинуть пост.

Ломако занимает должность главы Черниговского горсовета с 2020 года, а с февраля 2023 года исполняет обязанности мэра. В сентябре украинские СМИ сообщали о конфликтах между городской и военной администрациями Чернигова, обвиняя друг друга в неудачах в укреплении фортификационных сооружений.

Ранее сообщалось о проведении обысков у Ломако по делу о незаконном выделении земли, что он назвал продолжением политического давления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о присоединении Чернигова будет зависеть от выбора их жителей.



