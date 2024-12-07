Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе

Эксперты: Центральная Азия изменит водную политику из-за канала талибов

ЕАБР заявил о необходимости рачительного использования воды в Центральной Азии

Tекст: Денис Тельманов

Страны Центральной Азии должны учитывать строительство канала «Коштепа» на реке Амударья в Афганистане и уже сейчас перейти на рациональное использование водных ресурсов, передает ТАСС. Об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов. Строительство канала, осуществляемое талибами, может изменить водный баланс в регионе, что приведет к потенциальному кризису в водообеспечении.



Подгузов подчеркнул, что эффективное использование воды в сельском хозяйстве – это ключ к устойчивости региона даже после ввода в эксплуатацию канала. «Эти вопросы необходимо решать уже сейчас и уже сегодня, потому что к условному 2028 году, когда канал, предположительно, будет введен в эксплуатацию, это уже будет делать поздно», – отметил он.

Он также отметил, что 90% воды в Центральной Азии расходуется в сельском хозяйстве, в то время как лишь 10% идет на питьевое водоснабжение. Для решения проблемы регионам Центральной Азии предлагается оцифровать учет водопотребления, бетонировать существующие каналы и внедрять цифровые технологии в ирригации.

В ноябре 2023 года глава ЕАБР предупреждал о дефиците воды и увеличении спроса на электроэнергию в Центральной Азии в ближайшие пять лет. Это может привести к массовому исходу населения из сельских районов в города и за пределы региона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предупреждал о возможности появления 5 млн климатических мигрантов к 2050 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает важным развивать контакты с талибами, но их исключение из списка террористов пока не планируется. Россия настроена на расширение сотрудничества с Афганистаном в различных сферах, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером. Москва планирует рассмотреть вопрос об исключении талибов из черного списка для развития отношений с Афганистаном, что также подчеркнул секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.