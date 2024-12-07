Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.0 комментариев
Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе
Сирийская армия, поддерживаемая авиацией России, продолжила наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс, нанося артиллерийские и ракетные удары, сообщило Министерство обороны Сирии.
Министерство обороны Сирии сообщило, что сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает активно наносить удары по позициям боевиков террористических группировок в провинциях Хама и Хомс, передает ТАСС.
Ранее сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику.
Между тем, Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии.
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.