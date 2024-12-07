Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы Amazon Web Services и GoDaddy
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы Amazon Web Services и GoDaddy в России
Роскомнадзор может ограничить работу зарубежных хостинг-провайдеров, включая Amazon Web Services и GoDaddy, из-за несоответствия требованиям российского законодательства.
По данным пресс-службы ведомства, Роскомнадзор может ввести ограничения на работу иностранных провайдеров хостинга, таких как Amazon Web Services и GoDaddy, передает ТАСС.
Решение связано с рисками для российских ресурсов, размещенных на серверах этих компаний.
Закон № 406-ФЗ требует от хостинг-провайдеров подачи заявки на включение в реестр, однако ряд компаний, включая Kamatera, Network Solutions, Ionos, HostGator, DigitalOcean и Hetzner Online GmbH, не выполнили данное требование. Эти компании продолжают предоставлять услуги российским клиентам.
В пресс-службе ведомства отметили, что ресурсы, находящиеся на мощностях этих компаний, подвержены определенным рискам.
«Работа провайдеров может быть ограничена на территории РФ, и они не смогут оказывать услуги российским организациям», – говорится в сообщении.
Ранее Таганский суд Москвы также вынес штраф в 1 млн рублей американскому видеостриминговому сервису Twitch, дочерней структуре компании Amazon. До этого суд назначил Twitch штраф в 1 млн рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем соцсети.