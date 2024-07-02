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    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    18 комментариев
    2 июля 2024, 16:12 • Новости дня

    Twitch оштрафовали за неудаление недостоверной информации

    Суд Москвы оштрафовал Twitch за неудаление недостоверной информации на 1 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей американский видеостриминговый сервис Twitch, который является дочерней структурой компании Amazon, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Сервис был признан виновным в «Неудалении владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, передает ТАСС.

    Ранее суд также оштрафовал Twitch на 1 млн рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети.

    2 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS

    Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS

    Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель американской ракеты ATACMS, рассказал эксперт по работе с вооружением.

    По его словам, боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а после установлена на ракету ATACMS, передает РИА «Новости». Эксперт рассказал, что специалисты обезвредили взрыватель, на котором была установлен промежуточный детонатор, взрывчатые вещества передали на экспертизу.

    Специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты, при этом сам взрыватель стоял в боевом положении. Также во внутренней части стоит поворотный движок, замыкающий внутреннюю цепь взрывателя. Он пояснил, что система – дублированная, установлено четыре капсюля детонатора, основное приведение запуска механизма – на магнитных элементах.

    Такая сложная конструкция связана с безопасностью применения. «Секретов в нем для нас не осталось никаких», – добавил специалист.

    Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.

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    1 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире

    Verite Cachee: Жена Зеленского купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро

    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире
    @ Bugatti/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга президента Украины Владимира Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкара Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 млн евро, пишет французское издание Verite Cachee со ссылкой на работника автосалона Bugatti в Париже.

    По словам собеседника Verite Cachee, Зеленская стала первой обладательницей нового гиперкара, передает РИА «Новости». Она ознакомилась с ним за две недели до официальной презентации и оформила заказ. Ожидается, что жена украинского лидера получит автомобиль в 2026 году. Всего запланирован выпуск 250 автомобилей этой марки.

    Гиперкар Bugatti Tourbillon станет преемником Chiron. Модель оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 8,3-литровый двигатель V16 с двумя электромоторами на передней оси и одним на задней. Tourbillon может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за две секунды и достигать максимальной скорости 445 км/ч.

    В прошлом году постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

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    1 июля 2024, 18:17 • Новости дня
    Бастрыкин попросил завести дело против главы Солнцевского райсуда

    Бастрыкин попросил коллегию судей согласовать возбуждение дела против главы Солнцевского райсуда Матеты

    Бастрыкин попросил завести дело против главы Солнцевского райсуда
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

    В сообщении на сайте ВККС уточняется, что речь идет о покушении на мошенничество, совершенном в составе организованной группы, либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, передает РИА «Новости».

    Заседание ВККС по этому вопросу запланировано на 10 июля.

    Матета занимает должность председателя Солнцевского райсуда с ноября 2021 года.

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    1 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    @ IMAGO/Schoening/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль может столкнуться с последствиями, если решит передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.

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    2 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27

    Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

    Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

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    1 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    ФНС объяснила возникновение долга у экс-чемпиона UFC Нурмагомедова

    ФНС: Задолженность экс-чемпиона UFC Нурмагомедова возникла из-за неуплаты налогов

    ФНС объяснила возникновение долга у экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Задолженность бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова образовалась из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов за 2019–2021 годы, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).

    Как указали в пресс-службе ФНС, решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Отмечается, что доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки возникла в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных Нурмагомедовым из-за рубежа, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что у Нурмагомедова было достаточно времени для оплаты задолженности, однако он этого не сделал. В ФНС уточнили, что 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу, и в связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке.

    Напомним, в понедельник ФНС приостановила операции по счетам бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 79,3 млн рублей.

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    1 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Тренера молодежной сборной России по борьбе задержали по делу о терроризме
    Тренера молодежной сборной России по борьбе задержали по делу о терроризме
    @ mos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали тренера молодежной сборной страны по вольной борьбе Алишери Исматзоду, он подозревается в содействии террористической деятельности.

    Исматзоде инкриминируется статья «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив подробностей. Следствие просит суд арестовать тренера.

    Алишери Исматзода родился в Душанбе (Таджикистан), в 2015 году окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта. Мастер спорта России по вольной борьбе и кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

    Ранее он работал старшим тренером сборной Москвы по вольной борьбе, а затем стал старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время он был исполняющим обязанности тренера мужской молодежной сборной России.

    В мае мужа экс-сотрудницы Минюста заочно обвинили в содействии терроризму.

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    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

    Коментарии (3)
    1 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    СМИ: Зеленский недоволен Сырским
    СМИ: Зеленский недоволен Сырским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский не слишком доволен главнокомандующим вооруженными силами страны Александром Сырским из-за неудачной подготовки ВСУ к наступлению России в Харьковской области и ряда других проблем на фронте, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе главы государства, несмотря на недовольство Зеленского Сырского вряд ли снимут с должности в ближайшее время, передает ТАСС.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВС Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западными союзниками.

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    1 июля 2024, 18:33 • Новости дня
    UniCredit обжаловал в суде решение ЕЦБ по деятельности банков в России
    UniCredit обжаловал в суде решение ЕЦБ по деятельности банков в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итальянский банк UniCredit SpA подал иск в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой разъяснить требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) по сокращению его присутствия в России, сообщает пресс-служба банка.

    UniCredit просит суд временно приостановить действие данных требований до вынесения решения. Банк уже предпринял шаги по сокращению своего присутствия в России, в результате чего его трансграничные риски снизились на 91%, а страновые – на 65%, передает «Интерфакс».

    В сообщении банка говорится, что UniCredit полностью разделяет озабоченность ЕЦБ по поводу необходимости сокращения присутствия в России, но они также обеспокоены тем, что конкретные меры, предложенные регулятором, могут иметь непредвиденные негативные последствия.

    В связи с этим UniCredit просит суд предоставить «окончательные юридические разъяснения» того, не превышают ли требования ЕЦБ его полномочия.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России. Несмотря на санкции Запада и уход многих западных компаний из России, иностранные банки не торопятся покидать Россию. Полностью уйти из России удалось только Societe Generale, который продал Росбанк буквально в начале 2022 года, сразу после начала СВО на Украине.

    Так, итальянский UniCredit говорит, что не может ускорить выход из России. Немецкий Deutsche Bank в прошлом году вроде сократил сотрудников, но это не помешало ему заработать в 2023 году больше, чем годом ранее.

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    1 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    В США назвали настоящую причину проигрыша Байдена на дебатах с Трампом

    Американский миллиардер Сакс: Провал Байдена на дебатах связывают со всем, кроме маразма

    В США назвали настоящую причину проигрыша Байдена на дебатах с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответственность за неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах возлагают на все, что угодно, кроме его старческого маразма, считает американский миллиардер Дэвид Сакс.

    Как указал Сакс в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), ответственность за выступление Байдена на дебатах лежит на советниках его предвыборной кампании, некорректной проверке фактов модераторами, ракурсе съемки и гриме, позднем времени проведения дебатов, слишком тщательной подготовке, таланте противника лгать в противовес его собственной честности. Он подчеркнул, что вина лежит на всем, кроме его старческого маразма, передает РИА «Новости».

    После он опубликовал еще один пост, где дополнил список ответственных за неудачное выступление американского лидера неправильно выбранной стороной сцены, его заиканием, а также простудой.

    Ранее сообщалось, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

    В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 11:40 • Новости дня
    Россия направила ноту протеста Эстонии в связи с перезахоронением советских воинов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское посольство направило ноту протеста в эстонское министерство иностранных дел из-за переноса захоронений советских воинов в этой стране, сообщили в диппредставительстве.

    В ноте содержится призыв к остановке кощунственных действий и безнравственной кампании по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства.

    Эта кампания направлена на пересмотр итогов Второй мировой войны, российская сторона требует вернуть памятники на прежние места.

    Ранее сообщалось, что в Эстонии начали сносить надгробия советских солдат на кладбище Техумарди на острове Сааремаа, где захоронены почти 300 советских воинов. Местные власти заявили, что после перезахоронения плиты с именами обратно не поставят.

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    1 июля 2024, 22:16 • Новости дня
    Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов

    Tекст: Антон Антонов

    Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода, в этот список попадают государства, в которых на каждого жителя приходится не менее 13 845 долларов валового дохода, свидетельствует документ ВБ.

    Для России данный показатель составил, по оценке ВБ, 14 250 долларов. В 2022 году он был на уровне 12 830 долларов. Переход России в высшую категорию ВБ связывает с увеличением оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин заявил, что банк подтвердил «успехи экономической политики», которых Россия добилась вопреки санкциям против нее, передает ТАСС.

    В конце мая Всемирный банк опубликовал обновленные данные, признав, что Россия еще в 2021 году стала четвертой в мире экономикой по паритету покупательной способности.


    Коментарии (56)
    2 июля 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о смерти казахстанского журналиста Садыкова после покушения в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его смерти.

    По ее словам, Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось, передает ТАСС.

    Напомним, 18 июня неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Садыкова. На своем YouTube-канале он публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.

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