  • Новость часаЗахарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
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    Названы задачи нового посла России в США
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    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    45 комментариев
    7 декабря 2024, 05:18 • Новости дня

    В США освободили улетевшую в Париж без билета россиянку

    Светлану Дали освободили из-под стражи после обвинения в незаконном перелете

    Tекст: Максим Попов

    Светлану Дали, обвиняемую в незаконном нахождении на борту самолета, освободили из-под стражи без залога, но при соблюдении более дюжины условий, включая запрет на посещение аэропортов, сообщил телеканал CNN.

    Американский суд освободил из-под стражи гражданку России Светлану Дали, обвиняемую в незаконном нахождении на борту самолета. Ей предъявили обвинение после того, как она улетела из Нью-Йорка в Париж без билета. Светлане Дали грозит до пяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Адвокат Дали заявил, что у его подзащитной нет семьи ни в США, ни в Европе, что не позволяет отпустить ее под залог. Он отметил, что вероятность ее повторного побега без билета крайне мала. Судья принял решение отпустить Дали без залога, но при условии соблюдения более дюжины условий.

    Среди условий освобождения – запрет на посещение аэропортов, обязательство сдать все проездные документы и соблюдение комендантского часа. Также Дали должна, если потребуется, пройти медицинское лечение.

    Напомним, в конце ноября Дали смогла пройти все пункты предполетного досмотра в аэропорту Кеннеди, не имея посадочного талона. Она прибыла в Париж рейсом Delta Air Lines и после возвращения в США была временно задержана.

    Ранее сообщалось, что первая попытка вернуть россиянку из Франции в США оказалась неудачной. На борту самолета она нарушила общественный порядок, из-за чего была высажена.

    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    4 декабря 2024, 12:38 • Новости дня
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа

    Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО

    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.

    Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.

    Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

    Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

    В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

    На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

    Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


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    5 декабря 2024, 08:22 • Новости дня
    NYT: Герасимов обсудил с коллегой из США конфликт на Украине и запуск ракеты «Орешник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Герасимов и Браун провели телефонные переговоры 27 ноября, пишет New York Times. В ходе беседы они обсудили несколько ключевых вопросов глобальной и региональной безопасности, включая конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь Брауна подчеркнул, что обсуждение охватило широкий спектр тем, касающихся безопасности. Особое внимание было уделено продолжающемуся конфликту на Украине, который вызывает беспокойство обеих сторон.

    В процессе переговоров Герасимов заявил Брауну, что запуск баллистической ракеты «Орешник» был запланирован еще до того, как администрация президента Байдена дала Украине разрешение на использование ракет ATACMS для атак на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава Генштаба США усмотрел превосходство России и Китая, а глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря.

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    6 декабря 2024, 10:16 • Новости дня
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи YouTube из США выразили восхищение главой МИД России Сергеем Лавровым после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, отметив его компетентность.

    Пользователи платформы YouTube из США восхитились российским министром. Комментарии на канале Карлсона содержат множество положительных отзывов о Лаврове и критику в адрес американского правительства, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей под ником @juniorferrante7999 написал: «Как ветеран армии США времен холодной войны, это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией, но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно». Другие пользователи также выразили разочарование в дипломатических способностях США по сравнению с Лавровым.

    Пользователь @boztos6025 отметил, что «в США нет ни одного дипломата столь компетентного, как Лавров». А @ianhassall3757 сравнил стиль общения Лаврова с мировыми лидерами, отметив их инфантильность. @brettoberry3586 выразил недовольство правительством Джо Байдена и надежду на восстановление отношений с Россией при Дональде Трампе.

    Некоторые пользователи подчеркнули недостаток трансляции российских интервью в США, указывая на отсутствие аналогичных Лаврову фигур в американском правительстве.

    «Не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно», – заявил @3Dgifts.

    Во время интервью с Такером Карлсоном Лавров  заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном. Также он отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной.

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    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (7)
    4 декабря 2024, 22:41 • Новости дня
    Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству
    Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, сообщают информационные агентства.

    За вотум недоверия кабмину проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. Как подчеркнул председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, Конституция Франции требует от Барнье «подать президенту республики прошение об отставке», передает ТАСС.

    Правительство Франции будет отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, альянс левых партий потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Правое «Национальное объединение» заявило, что поддержит заявку левых на вотум недоверия правительству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.


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    6 декабря 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США

    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений

    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны, сообщает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к такому конфликту и хочет иметь нормальные отношения со всеми странами, включая США.

    Министр отметил, что президент Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение к американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. «Я бы так не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», – заявил Лавров в интервью.

    Лавров также добавил: «Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной». По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с США и другими странами и призывает к урегулированию всех разногласий.

    Коментарии (29)
    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    5 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    США пригрозили Румынии негативными последствиями в сфере безопасности

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер предупредил Румынию о негативных последствиях при отказе от прозападного курса

    США пригрозили Румынии негативными последствиями в сфере безопасности
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «США ценят вклад Румынии в качестве сильного союзника по НАТО и партнера в Евросоюзе. Достигнутый с таким трудом прогресс Румынии по закреплению в трансатлантическом сообществе не может быть обращен вспять иностранными игроками, пытающимися изменить внешнюю политику Румынии, отдалив ее от западных союзов», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Миллер отметил, что любые изменения в политическом курсе Румынии могут повлечь за собой серьезные негативные последствия для сотрудничества с США «в сфере безопасности».

    Он также предупредил, что ограничение иностранных инвестиций станет препятствием для продолжения вложений со стороны американских компаний в Румынию.

    Миллер заявил, что США внимательно следят за выборами в Румынии. «Румынскому народу решать, кого он изберет, и США не вмешиваются в этот выбор и в этот процесс», – заверил Миллер. При этом в заявлении Госдепа упоминается обеспокоенность возможным российским вмешательством в киберпространство и электоральные процессы в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов. В первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший почти 23% голосов и вышедший во второй тур вместе с Еленой Ласкони. Джорджеску скептически относится к поддержке Западом Украины, боевым действиям в этой стране и конфликту с Россией, считая, что Румынии стоит поддерживать хорошие отношения с Россией. Он также позитивно оценивает президента России Владимира Путина.

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    5 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Французский премьер-министр Мишель Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента Эммануэля Макрона перед сложной задачей выбора преемника. Основными кандидатами называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Как сообщает The Guardian, премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после того, как его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Это стало первым успешным вотумом недоверия за последние 60 лет, с момента, когда правительство Жоржа Помпиду было свергнуто в 1962 году.

    Вотум недоверия был инициирован левыми силами Национальной ассамблеи на фоне разногласий по поводу бюджета на следующий год. Ситуацию усугубило то, что Барнье продвинул законопроект о финансировании социальной сферы без голосования. Предложение о вотуме поддержала крайне правая Национальная партия, возглавляемая Марин Ле Пен, которая подчеркнула, что целью было «защитить французов» от «токсичного» бюджета.

    Президент Эммануэль Макрон, вернувшийся в Париж незадолго до голосования из поездки в Саудовскую Аравию, теперь должен выбрать нового премьер-министра. Основными кандидатами на этот пост называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Политическая ситуация в стране остается нестабильной, так как парламентские выборы не могут быть проведены до июля следующего года. Это создает препятствия для формирования нового правительства. В связи с этим в стране ожидаются забастовки государственных служащих, включая учителей и диспетчеров воздушного движения, которые выступают против мер экономии.

    Напомним, в Национальном собрании Франции приняли резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми силами. Левая оппозиция во Франции требует отставки президента Эммануэля Макрона и проведения досрочных президентских выборов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закономерным вотум недоверия правительству Франции, сформированному президентом Макроном.

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    4 декабря 2024, 23:40 • Новости дня
    Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона

    Левая оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона и досрочных выборов президента

    Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Национальном собрании Франции левая оппозиция требует отставки президента Эммануэля Макрона, настаивая на проведении досрочных президентских выборов, следует из заявления главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильды Пано.

    «В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эммануэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы», – приводит слова Пано ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Пано выступила после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье. Макрон, который незадолго до этого вернулся из Саудовской Аравии, планирует вечером 5 декабря обратиться с речью к французским гражданам. Сообщалось, что Макрон намерен назначить нового премьера в течение 24 часов после вынесения вотума недоверия правительству Барнье.

    Лидер правой парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также заявила, что Макрон «несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию». Как заявила Ле Пен TF1, «давление на президента республики будет крайне сильным». Она отметила, что возможная отставка Макрона зависит только от его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

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