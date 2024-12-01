30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
CNN: Россиянку, улетевшую без билета в Париж, не смогли вернуть в США
Россиянка не смогла вернуться в США после полета из Нью-Йорка в Париж без билета
Гражданка России, улетевшая без билета из Нью-Йорка в Париж, остается во Франции после попытки депортации из-за нарушения порядка на борту.
Гражданка России, которая ранее на этой неделе смогла улететь из Нью-Йорка в Париж без билета, все еще находится во Франции, передает ТАСС. Во вторник она прошла все предполетные проверки в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и прибыла в Париж рейсом авиакомпании Delta Air Lines без посадочного талона.
Попытки вернуть россиянку в США в субботу оказались неудачными. На борту самолета, который должен был доставить ее обратно, она нарушила общественный порядок, из-за чего была высажена. В настоящее время женщина находится в аэропорту имени Шарля де Голля, ожидая депортации.
Как сообщает CNN, расследование этого инцидента все еще продолжается. В США россиянку могут задержать и привлечь к гражданско-правовой ответственности.
Агентство Associated Press отмечает, что женщине отказали во въезде во Францию из-за отсутствия визы, несмотря на наличие вида на жительство в США.