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Дуров прибыл в парижский суд для допроса по делу о преступной деятельности
Павел Дуров впервые после задержания выступил в парижском суде по делу о преступлениях через Telegram
Павел Дуров, задержанный ранее в Париже, явился в суд с адвокатами для допроса по делу о возможной причастности к преступной деятельности, связанной с использованием Telegram, сообщило AFP.
Павел Дуров впервые после своего задержания во Франции прибыл в парижский суд для дачи показаний по делу о возможной причастности к преступной деятельности с использованием Telegram. Сооснователь Telegram прибыл в суд в 10:00 по местному времени в сопровождении адвокатов Давида-Оливье Камински и Кристофа Ингрена, передает ТАСС.
Дуров отказался комментировать ход судебного разбирательства и выдвинутые против него обвинения, однако заявил: «Я верю во французское правосудие». 24 августа он был задержан в аэропорту Ле-Бурже, а уже 28 августа его предварительное задержание завершилось, после чего Дурова направили в суд.
Следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, в частности, в соучастии в администрировании сетевой платформы для совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Как отметили в прокуратуре Парижа, подобное правонарушение может караться тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.
Напомним, в конце августа Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро. При этом в октябре против Дурова возбудили дела за неуплату алиментов и насилие в Швейцарии.