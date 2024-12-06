Дуров прибыл в парижский суд для допроса по делу о преступной деятельности

Павел Дуров впервые после задержания выступил в парижском суде по делу о преступлениях через Telegram

Tекст: Максим Попов

Павел Дуров впервые после своего задержания во Франции прибыл в парижский суд для дачи показаний по делу о возможной причастности к преступной деятельности с использованием Telegram. Сооснователь Telegram прибыл в суд в 10:00 по местному времени в сопровождении адвокатов Давида-Оливье Камински и Кристофа Ингрена, передает ТАСС.

Дуров отказался комментировать ход судебного разбирательства и выдвинутые против него обвинения, однако заявил: «Я верю во французское правосудие». 24 августа он был задержан в аэропорту Ле-Бурже, а уже 28 августа его предварительное задержание завершилось, после чего Дурова направили в суд.

Следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, в частности, в соучастии в администрировании сетевой платформы для совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Как отметили в прокуратуре Парижа, подобное правонарушение может караться тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.

Напомним, в конце августа Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро. При этом в октябре против Дурова возбудили дела за неуплату алиментов и насилие в Швейцарии.