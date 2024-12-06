Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Песков: Такер Карлсон не посетит пресс-конференцию Путина
Песков: Такер Карлсон не посетит пресс-конференцию Путина 19 декабря
Журналист Такер Карлсон не планирует участвовать в большой пресс-конференции, которую 19 декабря проведет президент России Владимир Путин в совмещенном формате с прямой линией.
Журналист Такер Карлсон не примет участия в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая запланирована на 19 декабря и пройдет в совмещенном формате с прямой линией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом Песков отметил, что на пресс-конференцию приглашены представители иностранных СМИ, включая западные, передает ТАСС. По его словам, будут аккредитованы журналисты федеральных, региональных и международных средств массовой информации. Большинство иностранных журналистов, которые примут участие, уже работают в России в рамках действующей аккредитации, а также ожидается присутствие нескольких западных СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.