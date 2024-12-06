Лавров: Россия была готова к договору с Украиной весной 2022 года

Лавров рассказал о готовности России заключить договор с Украиной на основе весенних переговоров 2022 года

Tекст: Максим Попов

Россия была готова разработать договор с Украиной на основе предложений, представленных украинской стороной на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает ТАСС.

По его словам, Украина предложила провести переговоры после начала специальной военной операции, и Россия согласилась на несколько раундов в Белоруссии и Турции.

На встрече в Стамбуле украинская делегация представила документ с принципами, на которых они были готовы вести диалог. В основе предложений Украины лежало невступление страны в НАТО, однако при этом предполагалось предоставление ей гарантий безопасности со стороны ряда стран, включая Россию. Лавров отметил готовность российской стороны обсуждать условия договора на базе этих принципов.

Министр добавил, что предложенные гарантии безопасности не распространялись бы на Крым или восточные регионы Украины. Он подчеркнул, что эти предложения исходили от украинской стороны, и Россия выразила готовность разрабатывать договор, основываясь на предложенных принципах.

До этого Лавров отказался раскрыть число погибших россиян с начала СВО.