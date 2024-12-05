Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.0 комментариев
День добровольца отметили в Донбассе и Новороссии
Мероприятия, посвященные Дню добровольца прошли в Донбассе и Новороссии
В Донецке наградили победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях также прошли мероприятия в честь Дня добровольца.
Глава ДНР Денис Пушилин вручил награды победителям регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ, отметив их значительный вклад в развитие гражданского сектора. Пушилин подчеркнул, что эти люди действительно ощутили ценность обратной связи и помощь другим важна для их деятельности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также в Запорожской области в День добровольца прошло открытие регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе церемонии и.о. заместителя министра по молодежной политике региона Роман Дзюбаба запустил работу центра. На протяжении 2025 года обученные добровольцы будут сопровождать мероприятия к юбилею Победы, включая шествие «Бессмертный полк» и акции «Георгиевская лента».
Кроме того, в Херсонской области к Дню добровольца прошли праздничные мероприятия. Херсонское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей организовало форум в рамках курса «Доброволец-спасатель», где участники занимались на практических станциях первой помощи, пожаротушения и радиосвязи. В культурных учреждениях Каховского муниципального округа также состоялись мероприятия, посвященные значимости волонтерства.
В Луганском Доме молодежи в этот день состоялся тематический марафон #МЫВМЕСТЕ. В рамках программы мероприятия состоялись: мастер-класс от Луганского регионального отделения молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», квиз от Луганского реготделения «Волонтеры Победы», лекция от Молодежного крыла Народного фронта в ЛНР и квест-игра по добровольчеству.