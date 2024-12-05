Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин указал на риск пробуксовки по нацпроектам
Подготовка новых национальных проектов потребовала больше времени, потому практическая работа с ними в начале следующего года может затормозиться, заявил президент Владимир Путин на Совете по нацпроектам.
«Мы договорились, что новые нацпроекты будут подготовлены к первому сентября, то есть до того, как сверстан федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать и увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроектов», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что в регионах сейчас нет понимания того, как, в каких масштабах и в какие сроки будут выделены федеральные ресурсы. По мнению президента, появляется риск, что практическая работа по нацпроектам в начале 2025 года может забуксовать.
«Нельзя этого допускать, коллеги», – заключил он.
В октябре Путин отмечал, что Совет при президенте по стратегическому развитию обсудит параметры новых нацпроектов, направленных на обеспечение технологической независимости страны.