Путин указал на риск пробуксовки по нацпроектам

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы договорились, что новые нацпроекты будут подготовлены к первому сентября, то есть до того, как сверстан федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать и увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроектов», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что в регионах сейчас нет понимания того, как, в каких масштабах и в какие сроки будут выделены федеральные ресурсы. По мнению президента, появляется риск, что практическая работа по нацпроектам в начале 2025 года может забуксовать.

«Нельзя этого допускать, коллеги», – заключил он.

В октябре Путин отмечал, что Совет при президенте по стратегическому развитию обсудит параметры новых нацпроектов, направленных на обеспечение технологической независимости страны.