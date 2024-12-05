Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
Казань и Минск стали городами-побратимами
Казань и Минск подписали соглашение об установлении побратимских отношений, предусматривающее разработку дорожной карты для сотрудничества в сферах экономики, промышленности и социальной сферы.
Минск и Казань официально стали городами-побратимами, сообщает ТАСС. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и мэр Казани Ильсур Метшин.
Кухарев отметил, что возможностей для взаимодействия между городами «огромное количество». После подписания соглашения будет начата работа над дорожной картой, которая детализирует сотрудничество в различных областях. Кухарев подчеркнул важность обмена лучшими практиками между вузами и бизнесом, а также общения между детьми и студентами двух городов.
В рамках укрепления новых отношений главы городов договорились провести тематические дни: День Минска в Казани и День Казани в Минске. Эти мероприятия планируют организовать в следующем году, чтобы углубить культурный обмен и укрепить связи между жителями двух столиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. Немецкие власти выступили против прекращения отношений между городами-побратимами, несмотря на политические разногласия. Прага отказалась признавать Тайвань частью Китая и стать побратимом Пекина, что подчеркивает сложность международных отношений.