В Германии выступили против прекращения отношений между городами-побратимами

Обер-бургомистр (мэр) Мюнстера (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), президент немецкой ассоциации городов Маркус Леве на фоне событий на Украине не считает необходимым прекращать отношения между городами-побратимами России и Германии.

«Я настоятельно не рекомендую прекращать побратимские отношения с российскими городами сейчас», – передает ТАСС слова Леве. «Потому что здесь речь идет о взаимодействии между людьми, а не на государственном уровне», – добавил он. Обер-бургомистр Мюнстера также подчеркнул, что диалог порождает доверие и взаимопонимание. «В этом смысле создание городов-побратимов может подавать сигналы мира и способствовать деэскалации», – подытожил он.

В свою очередь генеральный директор Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг заметил, что в Германии и России существуют около 130 городов-побратимов. Он полагает, что в условиях конфликта на Украине лица, ответственные за развитие побратимских отношений между городами, должны принимать решение о продолжении или разрыве связей в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от ситуации. «Возможно, временная приостановка или, возможно, даже прекращение создания городов-побратимов – правильный путь», – заключил Ландсберг.

В Германии сейчас идет волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами на фоне событий на Украине.

Ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили поставки новых автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.