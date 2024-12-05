Семьи-победители конкурса «Это у нас семейное» помогли тысячам людей

В четверг в России отмечается День добровольца (волонтера), и многие участники конкурса «Это у нас семейное» активно участвуют в оказании помощи на постоянной основе. Конкурс является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Семья Салтыковых из Москвы победила в спецноминации «Добро – это у нас семейное» платформы ДОБРО.РФ. Борис Салтыков, глава семьи, рассказал о многодетной семье и мотивации заниматься волонтерской деятельностью: «В 2015 году, став донором крови, я понял, что есть множество способов помогать окружающим». Семья занимается поддержкой малоимущих и многодетных семей, организуя поездки в развлекательные центры для детей.

Семьи Соколовых и Имьяминовых из Обнинска почти десять лет участвуют в благотворительных проектах. В Международный день инвалида они устраивают футбольный турнир для детей и направляют собранные средства на реабилитацию детей с ДЦП. В декабре планируется благотворительный вечер для сбора средств на ремонт центра для детей с ОВЗ.

Полуфиналисты Дроздовы и Голевы из Перми помогают бездомным животным. Они посещают приюты, выгуливают собак и привозят корм. «Однажды мы нашли щенков под дождем и решили взять их к себе», – рассказала Надежда Дроздова.

Семья Лякишевых из Подмосковья участвует в волонтерской деятельности, организованной профсоюзом АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Они занимаются сбором вещей для СВО, а Марина Дмитриевна шьет косынки и наволочки для раненых.

Семья Домницких и Купиных из Воронежской области помогает собирать гуманитарную помощь для солдат. С начала СВО они организовали автономную некоммерческую организацию «ДОН», которая работает с более 20 организациями и 500 волонтерами.

Юлия Ярошенко из Хабаровского края стояла у истоков волонтерской деятельности в регионе. Она организовала волонтерский класс «Дети добрых дел», где участвует вся семья, занимающаяся посадкой леса и сбором средств на нужды социальных учреждений.

Конкурс «Это у нас семейное» собрал 587 тыс. 250 участников из 102 тыс. 735 семейных команд из всех 89 регионов России и 81 страны. Финалисты получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и отправятся в поездки по России.