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На Украине рассказали об обрушении фронта ВСУ под натиском Российской армии
Эксперт: Фронт ВСУ оказался в худшем положении с начала конфликта из-за наступления ВС России
Украинский фронт оказался на грани развала, а страна испытывает серьезные трудности впервые с начала конфликта, считает украинский эксперт Мария Берлинская.
Фронт вооруженных сил Украины (ВСУ) находится под угрозой развала под натиском Российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на Берлинскую.
Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью изданию «Телеграф» высказала мнение, что нынешняя ситуация является наихудшей для Украины с начала конфликта. По ее словам, «фронт сыплется», и это очевидно из открытых источников, а продвижение российских войск идет быстрыми темпами.
Берлинская также отметила, что украинское общество сталкивается с деморализацией. Она связывает это с действиями военно-политического руководства Украины и коррупцией среди чиновников. По ее мнению, негативным фактором являются сообщения о служащих, которые получают инвалидность, и освобождение от мобилизации, при этом у них находят крупные суммы наличных денег, спрятанные, например, в матрасах.
Ранее британская корпорация Би-би-си, ссылаясь на экспертов, указывала на возможность обрушения восточного фронта в случае сохранения нынешнего темпа наступления российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также признавал, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных российских наступлений с февраля 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, российские войска освободили 20 кв. км в районе Раздольного и начали бои за контроль над населенным пунктом Новый Комар, расположенным севернее Великой Новоселки в ДНР. Украинская сторона за последние сутки потеряла свыше 280 солдат на Курском направлении.