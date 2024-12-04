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Чехия неожиданно перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»
Чехия без объяснений прекратила получать нефть по нефтепроводу «Дружба» из России
Чехия неожиданно прекратила получать нефть по трубопроводу «Дружба», что составляет 58% ее поставок, сообщил портал Novinky со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Лукаша Влчека.
Он отметил, что власти осведомлены о ситуации и поддерживают контакт со всеми важными участниками процесса. На текущий момент причины прекращения поставок остаются неизвестными, передает ТАСС.
По трубопроводу «Дружба» Чехия получает 58% от общего объема нефти, поступающей в страну. Власти заявили, что страна располагает значительными запасами нефти, которые могут быть активированы в случае необходимости.
Влчек подчеркнул, что нефтеперерабатывающие предприятия подготовлены к возможным перебоям в поставках, а запасы будут использованы, если ситуация не улучшится.
Между тем российская компания «Транснефть» заявила, что поставки нефти по территории России через «Дружбу» осуществляются без перебоев. В 2019 году Чехия уже сталкивалась с временным прекращением поставок из-за загрязнения поступающего сырья. Тогда ситуация привела к остановке прокачки на два месяца. В ближайшее время ожидается заявление от государственного предприятия Mero, оператора чешского участка «Дружбы».
Напомним, поставки нефти из России по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию сильно напрягают Запад. Теперь под раздачу попала Чехия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с российской нефтью, поставляемой в Чехию.