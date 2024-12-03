В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Грузии заявили о высоком числе иностранцев на акциях в Тбилиси
Мдинарадзе: Почти треть протестующих в Тбилиси являются иностранцами
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе сообщил, что значительная часть участников акций в Тбилиси – иностранцы.
По его словам, около 30% людей, идентифицированных на протестах, были представителями иностранных государств, передает РИА «Новости».
На брифинге Мдинарадзе выразил возмущение по поводу этой ситуации: «Тридцать процентов людей, которых идентифицируют на акциях в Тбилиси, на центральных улицах – представители иностранных государств. Что происходит? Кто-то ведь должен объяснить эту странность?»
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о провале четвертой попытки революции со стороны оппозиции, отметив снижение активности протестующих. Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник.