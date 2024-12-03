Премьер Грузии заявил о провале четвертой попытки революции оппозиции

Tекст: Ольга Иванова

Кобахидзе заявил, что четвертая попытка оппозиции устроить революцию в стране не удалась, передает ТАСС. По его словам, оппозиция за последние годы предприняла четыре попытки, вдохновленные партией «Единое национальное движение», организовать так называемые нацмайданы.

Кобахидзе отметил, что первая попытка произошла в июне 2022 года, когда Грузии не присвоили статус кандидата в члены ЕС, что вызвало волну протестов с требованием отставки правительства. По его словам, вторая и третья попытки были предприняты весной 2023 и 2024 годов соответственно, а текущая четвертая попытка была осуществлена недавно, но также потерпела неудачу.

Премьер подчеркнул, что если бы оппозиция ограничилась одной попыткой революции, у нее было бы больше ресурсов для успеха. «За эти четыре года выветрилось много ресурсов, и последняя волна революции оказалась намного слабее», – добавил он. Кобахидзе также отметил, что за последние дни на акции перед парламентом собралось меньше протестующих, включая радикальные элементы.

Напомним, очередной митинг против заморозки переговоров о вступлении Грузии в ЕС начался вечером в понедельник у здания парламента страны. Протестующих оттеснили силовики дальше по проспекту Руставели, где они провели ночь.

Ночью во вторник участники оппозиционного митинга в Тбилиси покинули проспект Руставели, не дожидаясь применения властями водометов и слезоточивого газа.