Число авторов с монетизацией на «VK видео» достигло 81 тыс. человек

Общая численность монетизируемых авторов на «VK видео» выросла до 81 тыс. человек

Пресс-служба VK сообщила о первых итогах работы программы монетизации, запущенной в сентябре 2024 года, для авторов видеоконтента. Число авторов, допущенных к программе, составило 81 тыс. Средний доход участников с момента старта программы увеличился в 2,5 раза, передает ТАСС.

Компания отметила, что участники программы активно наращивают объем загружаемого контента. Среднесуточный прирост загрузок за два месяца составил 20%, а общее время просмотра видео увеличилось на 26%. В октябре максимальная выплата автору по новой программе превысила 1 млн рублей. Наибольший рост доходов наблюдается в категориях семейный контент, творчество, автомобили и кулинария.

Программа монетизации позволяет авторам оригинального контента получать от 50 до 80% дохода, получаемого платформой от рекламы в их видеороликах. Она была разработана с учетом обратной связи и пожеланий блогеров, что обеспечивает больший интерес к участию в инициативе.