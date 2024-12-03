В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
КС Грузии не принял в производство иск Зурабишвили против парламентских выборов
Иски президента Саломе Зурабишвили и тридцати оппозиционных депутатов о признании нелегитимными выборы в парламент Грузии 26 октября «не приняты в производство», заявил Пленум КС во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Отмечается, что это решение КС «окончательное и не подлежит обжалованию».
Зурабишвили и оппозиционеры внесли иски 19 ноября, считая, что на выборах не была соблюдена тайна голосования, а для эмигрантов открыли недостаточно участков.
Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».
Она призвала школьников на протесты по всей Грузии.