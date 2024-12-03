КС Грузии не принял в производство иск Зурабишвили против парламентских выборов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Отмечается, что это решение КС «окончательное и не подлежит обжалованию».

Зурабишвили и оппозиционеры внесли иски 19 ноября, считая, что на выборах не была соблюдена тайна голосования, а для эмигрантов открыли недостаточно участков.

Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

Она призвала школьников на протесты по всей Грузии.