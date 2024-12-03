Москвичку оштрафовали за угрозы строителям и нацистские высказывания

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемой 37 лет, ее признали виновной по административной статье о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и другой экстремистской символики, передает RT.

Женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей.

Отмечается, что речь идет о некоей Яне Д., которая оскорбила строителей, назвав их «русней», а также пригрозила им пистолетом. Ее адвокат не явился на заседание суда.

По данным агентства, обвиняемая ведет социальные сети на украинском языке, у нее есть судимость по уголовной статье, но она смогла избежать наказания.