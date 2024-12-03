В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Москвичку оштрафовали за угрозы строителям и нацистские высказывания
Обозвавшую строителей «русней» жительницу Москвы оштрафовали за угрозы рабочим, такое решение принял Кузьминский районный суд.
Обвиняемой 37 лет, ее признали виновной по административной статье о пропаганде и публичной демонстрации нацистской и другой экстремистской символики, передает RT.
Женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей.
Отмечается, что речь идет о некоей Яне Д., которая оскорбила строителей, назвав их «русней», а также пригрозила им пистолетом. Ее адвокат не явился на заседание суда.
По данным агентства, обвиняемая ведет социальные сети на украинском языке, у нее есть судимость по уголовной статье, но она смогла избежать наказания.