Песков заявил, что помощь США Украине не повлияет на фронтовую динамику

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя Кремля, действия США направлены на продление военного конфликта на Украине, передает ТАСС.

Песков считает, что выделенные США 725 млн долларов на помощь Украине только подливают масло в огонь.

Однако, по его словам, такие меры не повлияют на фронтовую динамику, которая складывается в пользу России.

«Эти и все другие партии помощи не могут изменить ход событий», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, подчеркнув, что российская специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения всех поставленных задач. Он отметил, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабеет, но это не изменит позицию Москвы.

Ранее в Кремле вступление Украины в НАТО назвали неприемлемым шагом для России.