Посол США в Южной Корее заявил о готовности к любым сценариям

Tекст: Александра Юдина

В частности, Голдберг заявил о готовности Вашингтона к любым сценариям в стране, отметив, что США всегда начеку и готовы к любой проблеме, которая может возникнуть, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что находился на связи с командующим американскими силами в Южной Корее и командованием объединенных сил Южной Кореи и США, а также поддерживал контакты с коллегами в Вашингтоне и корейским правительством на различных уровнях.

Голдберг также сообщил, что США выступают за мирное, демократическое и конституционное разрешение ситуации в Южной Корее.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают демократию и народ Кореи, веря в демократическое и конституционное разрешение вопросов в стране.

Посол отметил, что в США были удивлены и обеспокоены развитием событий в Южной Корее в ночь на среду, однако подчеркнул важность поддержания демократического процесса.

Напомним, во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. По мнению экспертов, он ввел военное положение в стране, чтобы остаться у власти, так как ему грозит импичмент. Оппозиция Южной Кореи начала процедуру импичмента президента.