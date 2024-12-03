В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой
Путин поручил включить обучение детей плаванию в региональные госуслуги
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, что подразумевает расширение участия негосударственных организаций в этой сфере.
Путин поручил включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, указано на сайте Кремля.
Этот шаг был предложен по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В документе также содержится рекомендация для региональных властей обеспечить участие негосударственных организаций в исполнении социальных заказов на оказание услуг в области физической культуры и спорта.
Путин отметил важность расширения практики конкурсного отбора исполнителей услуг и предложил региональным властям принять меры для установления налоговых льгот для собственников спортивных сооружений. Это включает в себя предоставление инвестиционного налогового вычета для организаций, вкладывающих средства в создание спортивных объектов.
Кроме того, президент поручил расширить полномочия Министерства спорта на разработку единых программ развития видов спорта в стране. Он также поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций для оценки их эффективности и предоставить федерациям право вести перечень спортивных клубов.
Ранее глава государства поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.