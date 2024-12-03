Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой

Путин поручил включить обучение детей плаванию в региональные госуслуги

Tекст: Александра Юдина

Путин поручил включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, указано на сайте Кремля.

Этот шаг был предложен по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В документе также содержится рекомендация для региональных властей обеспечить участие негосударственных организаций в исполнении социальных заказов на оказание услуг в области физической культуры и спорта.

Путин отметил важность расширения практики конкурсного отбора исполнителей услуг и предложил региональным властям принять меры для установления налоговых льгот для собственников спортивных сооружений. Это включает в себя предоставление инвестиционного налогового вычета для организаций, вкладывающих средства в создание спортивных объектов.

Кроме того, президент поручил расширить полномочия Министерства спорта на разработку единых программ развития видов спорта в стране. Он также поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций для оценки их эффективности и предоставить федерациям право вести перечень спортивных клубов.

Ранее глава государства поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.