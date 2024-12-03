В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Радикал избил главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии
Глава Национального конгресса азербайджанцев Грузии 70-летний Али Бабаев жестоко избит одним из лидеров радикальной оппозиции Грузии, бывшим депутатом Александром (Алеко) Элисашвили за близость к правящей «Грузинской мечте», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В окружении Али Бабаева газете ВЗГЛЯД сообщили, что тот провел ночь в больнице, а сейчас уже находится дома.
Ведется следствие.
«Это – политический террор», – отметили в семье Али Бабаева.
Глава конгресса находился в аптеке, когда на него набросился и стал избивать Элисашвили, выкрикивая, что «Бабаев – русский раб!» – рассказали в семье.
Ранее Элисашвили напал на слушаниях в парламенте закона «О прозрачности иностранного влияния» на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Потом Элисашвили говорил, что «будет избивать всех, кто настроен пророссийски».
Радикал – член коалиции «Сильная Грузия». У него своя партия – «Граждане». Депутатом он был в 2020–2024 годах. По итогам выборов 26 октября он не попал в высший законодательный орган Грузии и активно участвует в акциях протеста.