Радикал избил главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В окружении Али Бабаева газете ВЗГЛЯД сообщили, что тот провел ночь в больнице, а сейчас уже находится дома.

Ведется следствие.

«Это – политический террор», – отметили в семье Али Бабаева.

Глава конгресса находился в аптеке, когда на него набросился и стал избивать Элисашвили, выкрикивая, что «Бабаев – русский раб!» – рассказали в семье.

Ранее Элисашвили напал на слушаниях в парламенте закона «О прозрачности иностранного влияния» на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Потом Элисашвили говорил, что «будет избивать всех, кто настроен пророссийски».

Радикал – член коалиции «Сильная Грузия». У него своя партия – «Граждане». Депутатом он был в 2020–2024 годах. По итогам выборов 26 октября он не попал в высший законодательный орган Грузии и активно участвует в акциях протеста.