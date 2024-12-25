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Путин поздравил 100-летнего ветерана ВОВ из ЛНР
Путин поздравил 100-летнего ветерана ВОВ Спиридона Глинобокова из ЛНР
Ветеран Великой Отечественной войны из ЛНР Спиридон Гнилобоков отметил свое 100-летие, он получил письмо с поздравлениями от президента России Владимира Путина.
Спиридон Афанасьевич Гнилобоков, ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Новопскове, отметил свое 100-летие. Поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина было вручено ветерану главой Новопсковского муниципального округа Викторией Кайдаловой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сердечно поздравляем вас с знаменательным юбилеем! Выражаем вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, душевную щедрость и любовь к жизни», – отметила Кайдалова.
На торжественном мероприятии, кроме Виктории Кайдаловой, ветерана поздравили депутат Народного Совета ЛНР Сергей Диденко, представители региона-шефа Воронежской области, военный комиссар Новопсковского района Иван Рычков и другие официальные лица.
Юнармейцы Новопсковской средней школы и участники народного хора «Слобожане» также присоединились к поздравлениям, исполнив любимые песни фронтовика.
Спиридон Афанасьевич родился 25 декабря 1924 года. В 16 лет застал оккупацию Новопскова, а после освобождения поселка ушел на фронт, попал в 200-й запасной стрелковой полк, был связистом в 23-м танковом корпусе. За годы войны он участвовал в освобождении Запорожья, Молдавии и Румынии.
В послевоенные годы Гнилобоков посвятил себя преподаванию, обучая детей математике и физике в Новопсковской средней школе. Спиридон Афанасьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Берлина».