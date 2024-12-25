Путин поздравил 100-летнего ветерана ВОВ из ЛНР

Путин поздравил 100-летнего ветерана ВОВ Спиридона Глинобокова из ЛНР

Спиридон Афанасьевич Гнилобоков, ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Новопскове, отметил свое 100-летие. Поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина было вручено ветерану главой Новопсковского муниципального округа Викторией Кайдаловой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сердечно поздравляем вас с знаменательным юбилеем! Выражаем вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, душевную щедрость и любовь к жизни», – отметила Кайдалова.

На торжественном мероприятии, кроме Виктории Кайдаловой, ветерана поздравили депутат Народного Совета ЛНР Сергей Диденко, представители региона-шефа Воронежской области, военный комиссар Новопсковского района Иван Рычков и другие официальные лица.

Юнармейцы Новопсковской средней школы и участники народного хора «Слобожане» также присоединились к поздравлениям, исполнив любимые песни фронтовика.

Спиридон Афанасьевич родился 25 декабря 1924 года. В 16 лет застал оккупацию Новопскова, а после освобождения поселка ушел на фронт, попал в 200-й запасной стрелковой полк, был связистом в 23-м танковом корпусе. За годы войны он участвовал в освобождении Запорожья, Молдавии и Румынии.

В послевоенные годы Гнилобоков посвятил себя преподаванию, обучая детей математике и физике в Новопсковской средней школе. Спиридон Афанасьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Берлина».

