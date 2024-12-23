На побережье Кубани нашли 10 погибших дельфинов за день

В Краснодарском крае обнаружили тела 10 дельфинов после разлива нефтепродуктов

Tекст: Елизавета Шишкова

Директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», Татьяна Белей сообщила, что в понедельник четыре трупа обнаружили в Алексино, три – на пляже в Волочаевском, по одному – на Суджукской косе, в Джубге и Анапе, передает РИА «Новости».

Ранее в Анапе было найдено первое тело погибшей молодой азовки. Животное оказалось полностью в мазуте и не могло дышать. Позднее мертвую азовку в мазуте нашли в Азовском море. Центр сообщил о гибели еще восьми особей в станице Благовещенской и в Новороссийске.

С 15 по 22 декабря в регионе зафиксирована гибель 10 молодых азовок, и эксперты предполагают, что причиной может быть разлив мазута. Ситуация вызывает серьезные опасения по поводу экологических последствий разлива и состояния морской флоры и фауны.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что мазут, выброшенный на пляжи Краснодарского края после аварии танкеров, планируют убрать до 1 февраля или максимум до 1 марта. На побережье Кубани после крушения танкеров обнаружены новые пятна мазута, которые фиксируются даже на очищенных участках, и их площади варьируются от трех до 50 квадратных метров.