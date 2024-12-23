В США допустили переговоры Путина и Трампа по ядерным ограничениям

Глава ассоциации по вооружениям Кимбалл заявил о возможных переговорах Путина и Трампа по ядерным ограничениям

Tекст: Вера Басилая

Дарел Кимбалл заявил о вероятности обсуждения ядерных ограничений между США и Россией. Он отметил, что Трамп и Путин могут провести прямые переговоры по этому вопросу, несмотря на отсутствие предложений со стороны обоих лидеров относительно стратегического арсенала, передает РИА «Новости».

Кимбалл подчеркнул важность контроля над ядерными вооружениями для обеих стран, особенно в условиях минимального уровня доверия. Он отметил, что это может помочь избежать стратегической ядерной гонки.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер предположил возможность переговоров новой администрации Трампа с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в феврале 2026 года.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.