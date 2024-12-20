Обратившаяся к Путину жительница Курской области рассказала об атаках дронов ВСУ

Обратившаяся к Путину жительница Курской области Зиборова рассказала о регулярных атаках дронов ВСУ на дома

Tекст: Мария Иванова

Жительница Курской области Татьяна Зиборова рассказала, что ситуация в Большесолдатском районе остается критической из-за регулярных атак украинских дронов.

По ее словам, дроны ежедневно разрушают дома и создают угрозу для мирного населения, передает РИА «Новости».

Накануне она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении жилищных сертификатов для жителей этого региона.

Во время прямой линии Зиборова интересовалась, будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области и получат ли жители жилищные сертификаты. Президент заверил, что украинские силы будут вытеснены с территории области, а пострадавшим жителям предоставят сертификаты на восстановление жилья.

Сейчас Зиборова временно проживает в пункте временного размещения в Курске.

Зиборова сообщила, что некоторые ее знакомые погибли или были ранены при попытке вернуться за вещами в свои дома, атакованные дронами-камикадзе. Несмотря на то что ВСУ не заходили в район, инфраструктура разрушена, и жить там опасно. Она отметила, что ее дом пока цел.

«Я не обращалась напрямую к нашей власти, потому что мой дом стоит. Да, окна побиты, животные бродячие бегают по дому , но тяжело осознавать, что ты в любую минуту... Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет завтра. Знакомые звонят – тот дом сгорел, тот разбомбили. И это происходит каждый день», – рассказала Зиборова.

Несмотря на опасность, Зиборова намерена остаться в Курской области, которую считает своей родиной.

«Это мой родной край, я не могу его предать», – заключила она.