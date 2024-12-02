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В Минобороны Сирии сообщили о тяжелых потерях террористов в Хаме
Сирийская армия при поддержке России нанесла тяжелый урон террористам в Хаме
Армия Сирии при поддержке российской авиации нанесла серьезные потери террористам на севере провинции Хама, уничтожив значительное количество боевиков и техники.
По информации, опубликованной Минобороны Сирии, террористические формирования понесли большие потери в результате авиаударов, поддержанных российской авиацией, в северной части провинции Хама. В своем заявлении сирийское ведомство отметило, что армейские подразделения «со всей решимостью и мужеством» участвуют в ожесточенных столкновениях с вооруженными террористическими группировками в этом регионе, передает ТАСС.
Согласно заявлению, совместные налеты сирийской и российской авиации были нацелены на скопления террористов и их линии передвижения. Они нанесли тяжелые потери противнику как в технике, так и в личном составе. Это стало возможным благодаря интенсивным атакам со стороны сирийских и российских ВВС.
Столкновения в Хаме происходят на фоне продолжающихся усилий сирийской армии по стабилизации обстановки в регионе и укреплению контроля над стратегически важными районами. Российская поддержка играет ключевую роль в этих операциях, обеспечивая дополнительную военную мощь и разведывательные возможности.
Ранее ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили штаб «Хайят Тахрир аш-Шам*» (группировка признана террористической и запрещена в России) в Идлибе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ