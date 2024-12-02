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В Госдуме назвали медвежьей услугой желание США увеличить поставки оружия Киеву
Депутат Шеремет заявил, что Байден лишает Украину шансов на мир, накачивая оружием
Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал намерение администрации Байдена усилить Украину оружием в последние 50 дней работы, отметив, что это лишает Украину шанса на мирные переговоры.
Депутат Государственной Думы от крымского региона и член комитета по безопасности, Михаил Шеремет, назвал решение администрации президента США Джо Байдена увеличить поставки оружия на Украину перед уходом с поста медвежьей услугой, передает РИА «Новости». Шеремет отметил, что такие действия лишают Украину шансов на проведение мирных переговоров и сохранение территориальной целостности.
Шеремет выразил мнение, что за решением продолжать поставки оружия стоят личные интересы Байдена, его окружения и военных корпораций. Он подчеркнул, что «накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома», добавив, что такие действия Байдена обрекут украинский народ на самоуничтожение.
Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена. Шеремет считает, что такие действия преследуют цель оказать давление на Россию и сделать «пакость» перед завершением срока полномочий Байдена.