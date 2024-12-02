  • Новость часаСпецназ приступил к зачистке площади у парламента в Грузии
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    Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке
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    Правительственные войска и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Сирии
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    2 декабря 2024, 02:50 • Новости дня

    В Госдуме назвали медвежьей услугой желание США увеличить поставки оружия Киеву

    Депутат Шеремет заявил, что Байден лишает Украину шансов на мир, накачивая оружием

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал намерение администрации Байдена усилить Украину оружием в последние 50 дней работы, отметив, что это лишает Украину шанса на мирные переговоры.

    Депутат Государственной Думы от крымского региона и член комитета по безопасности, Михаил Шеремет, назвал решение администрации президента США Джо Байдена увеличить поставки оружия на Украину перед уходом с поста медвежьей услугой, передает РИА «Новости». Шеремет отметил, что такие действия лишают Украину шансов на проведение мирных переговоров и сохранение территориальной целостности.

    Шеремет выразил мнение, что за решением продолжать поставки оружия стоят личные интересы Байдена, его окружения и военных корпораций. Он подчеркнул, что «накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома», добавив, что такие действия Байдена обрекут украинский народ на самоуничтожение.

    Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена. Шеремет считает, что такие действия преследуют цель оказать давление на Россию и сделать «пакость» перед завершением срока полномочий Байдена.

    1 декабря 2024, 15:37 • Новости дня
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину

    Кая Каллас не исключила возможность ввода войск ЕС в случае прекращения огня на Украине

    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Каллас не исключила возможность направления европейских военных на Украину. Как сообщает ТАСС, по ее словам, в случае достижения соглашения о прекращении огня войска ЕС могут потребоваться для контроля за его соблюдением. Она также подчеркнула, что такое решение должно приниматься Украиной.

    Каллас отметила, что обсуждение вопроса о том, какие европейские страны готовы направить военных на Украину, уже началось. Она подчеркнула, что важно избегать двусмысленности в стратегических вопросах и предлагать Европе значимую роль в поддержке мира.

    Политик также высказала мнение о необходимости поддержки Украины со стороны США. Каллас считает, что победа Москвы укрепила бы позиции таких стран, как Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно. Она подчеркнула, что установление связей с будущей администрацией США является важным шагом для усиления поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    1 декабря 2024, 20:56 • Новости дня
    Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Как сообщает РИА «Новости», Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о территориальных уступках для достижения мира с Россией. «Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она не должна навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами», – сказал Салливан.

    Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский открыто говорил о необходимости завершения войны через переговоры. Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих мирных переговоров. Согласно Салливану, основной задачей для США было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций.

    Салливан подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского. «В конечном итоге это его страна», – добавил он, подчеркивая важность самостоятельного решения Украины в этих вопросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    1 декабря 2024, 18:50 • Новости дня
    Зеленский исключил просьбу о вводе войск на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обратится к Западу с просьбой о вводе войск, опасаясь потери поддержки союзников, сообщает агентство Укринформ.

    Зеленский высказался о возможности ввода иностранных войск на территорию страны. По информации, переданной РИА «Новости», Зеленский отметил, что был бы рад такой помощи, но опасается последствий подобного обращения. «Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию», – заявил Зеленский, подчеркнув, что обращение с таким вопросом к Евросоюзу или НАТО может привести к прекращению поддержки со стороны половины союзников Киева.

    В беседе с агентством «Укринформ», Зеленский отметил, что неоднократно заявлял о желании получить помощь в виде иностранных войск, однако это может стать серьезным риском для Украины. Он считает, что вопрос о вводе войск может вызвать негативную реакцию у партнеров, и это может пошатнуть текущее сотрудничество с Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

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    1 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в Донецкой народной республике. Данные населенные пункты были взяты под контроль в результате активных наступательных действий подразделений группировок «Центр» и «Юг».

    Минобороны отметило, что в ходе операций были нанесены значительные потери формированиям ВСУ, включая механизированные, аэромобильные, десантно-штурмовые бригады, а также бригады теробороны в различных районах Донецкой народной республики. Общие потери противника составили более 1350 военнослужащих, несколько единиц военной техники, включая бронемашины, автомобили и артиллерийские установки.

    Также подразделения группы «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, а группа «Запад» продолжила улучшение тактических позиций в Харьковской области, противодействуя контратакам ВСУ. В результате этих действий потери противника оказались значительными и включали несколько сотен военнослужащих и технику.

    Кроме того, силы «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, а группировка «Днепр» нанесла поражение силам и технике ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Эти действия сопровождались уничтожением техники и личного состава противника.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС Российской Федерации продолжали наносить удары по военной инфраструктуре и технике противника. Средствами ПВО было сбито 55 беспилотников, сообщило ведомство.

    В воскресенье Минобороны заявило, что осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в ДНР.

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    1 декабря 2024, 07:16 • Новости дня
    Российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов

    Российские войска освободили 88 населенных пунктов на Украине за осень 2024 года

    Российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях, согласно данным Минобороны.

    Как сообщает ТАСС, российская армия за осень освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях. Группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, среди которых Кирово, Птичье, Скучное и другие в Донецкой Народной Республике.

    Подразделения группировки «Восток» освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, включая Левадное, Водяное и Угледар.

    Бойцы группировки «Север» освободили 14 населенных пунктов в Курской области, такие как Апанасовка, Бяхово и Вишневка.

    В результате действий Южной группировки войск освобождены населенные пункты, такие как Красногоровка, Георгиевка и Антоновка в Донецкой Народной Республике.

    Группировка «Запад» освободила 8 населенных пунктов, включая Макеевку и Невское в Луганской Народной Республике, а также Вишневое и Кругляковку в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области активизировались боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай и к северу от Купянска, где продолжается движение российской армии. Начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ в зоне ответственности до 140 военных, уничтожении техники и освобождении населенного пункта Раздольное. Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории.

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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    1 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    США отвергли обвинения в поддержке террористов в Сирии

    Белый дом опроверг участие США в атаке «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом заявил, что США не причастны к атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, подчеркивая необходимость деэскалации и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

    Американская администрация отрицает участие США в атаке террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии, сообщает ТАСС. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Сэветт заявил, что США следят за ситуацией в Сирии и поддерживают связь с региональными столицами. Он подчеркнул, что отказ сирийского правительства участвовать в политическом процессе и его зависимость от России и Ирана способствовали возникновению текущего кризиса.

    В заявлении отмечено, что США не имеют никакого отношения к наступлению, проводимому «Хайят Тахрир аш-Шам». Вашингтон вместе с союзниками настаивает на деэскалации и защите мирного населения, призывая к политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. США также продолжают защищать свои военные позиции в Сирии, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства».

    Ранее, 28 ноября, сирийское командование сообщило о масштабной атаке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на севере страны. Террористы атаковали сирийские населенные пункты и военные объекты. Президент Сирии Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ выразил уверенность в победе над террористами при поддержке союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венесуэла осудила военные действия против Сирии и потребовала прекратить поддержку террористов от западных стран и Израиля. Курдские «Силы народной самообороны» отразили попытку проникновения боевиков «Джебхат ан-Нусра» в предместье Бени-Зейд Алеппо, убив и ранив десятки террористов. Сирийская армия с поддержкой российских ВКС за сутки ликвидировала свыше 300 боевиков, нанеся удары по их позициям и пунктам управления.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    1 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Адвокаты Хантера Байдена опасаются мести Трампа

    Адвокаты заявили о реальной угрозе для Хантера Байдена из-за победы Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты Хантера Байдена считают, что победа Дональда Трампа на выборах представляет угрозу для их подзащитного, учитывая возможное давление на спецпрокурора.

    Как передает The Washington Post, адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они считают, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Согласно докладу адвокатов, если сотрудники аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса не займут более жесткую позицию против Хантера Байдена, Трамп может предпринять ответные действия. Время до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, ограничено, и защитники Хантера надеются на помилование от Байдена, хотя сам президент ранее заявлял, что не намерен помиловать своего сына.

    Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США перенес дату оглашения приговора Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием на 12 декабря, тогда как изначально планировалось вынести его 4 декабря. Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек. Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и пообещав раскрыть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

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    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

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    1 декабря 2024, 08:21 • Новости дня
    ПВО России сбила 29 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны: 29 украинских БПЛА сбиты над Брянской, Калужской и другими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны за одну ночь перехватили 29 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны, в том числе Брянскую и Калужскую области.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны РФ заявило об успешной ночной операции по перехвату и уничтожению 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать российские регионы. Из общего количества дронов двадцать было сбито над Брянской областью, семь – над Калужской, а по одному аппарату – над Смоленской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области, где также была зафиксирована атака на гражданскую инфраструктуру. В Брянской области ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, предотвращая возможные разрушения и ущерб.

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    1 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку, обошлось без пострадавших и разрушений.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в регионе. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил он.

    Богомаз отметил, что это была очередная попытка атак украинской стороны с использованием беспилотных летательных аппаратов. На данный момент все оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия и продолжают работу для обеспечения безопасности населения.

    Напомним, силы ПВО РФ за сутки уничтожили 18 беспилотников в небе над Брянской областью.

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    1 декабря 2024, 19:00 • Новости дня
    Таксист пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Чайки Белгородского района тяжело пострадал таксист, его доставили в больницу с множественными ранениями рук, ног и живота.

    Как сообщает ТАСС, в селе Чайки Белгородского района во время атаки FPV-дрона пострадал водитель такси. Дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего таксист получил множественные ранения рук, ног и живота. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атаки дронов затронули и другие районы Белгородской области. В селе Отрадное загорелась кровля частного дома, но пожар был оперативно ликвидирован. В Шебекинском округе обстрелу подверглось село Новая Таволжанка, где повреждены остекления и кровли в трех домах.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области двое мирных жителей получили ранения.

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    2 декабря 2024, 00:23 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.

    Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.

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    2 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    Аналитик предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет на Украине

    Боссхард: Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет угрожает восстановлению страны

    Tекст: Максим Попов

    Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет может оставить страну без молодых рабочих рук для восстановления экономики по завершении боевых действий, заявил аналитик в области политической и военной стратегии ВС Швейцарии Ральф Боссхард.

    По его словам, мобилизация молодежи на Украине с 18 лет может привести к нехватке молодых людей, необходимых для восстановления экономики после окончания войны, передает ТАСС. Боссхард отметил, если Украина начнет призывать восемнадцатилетних на службу и отправлять их на фронт, то это приведет к потере тех, кто должен будет участвовать в восстановлении страны.

    «Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», – сказал он.

    Он также подчеркнул, что призыв солдат с 18 лет мог бы иметь эффект только в том случае, если бы эти молодые люди были хорошо обучены и подготовлены к боям. Однако, по его словам, постоянное давление со стороны российских войск делает такую подготовку невозможной. Украина будет вынуждена, как и в последние два года, отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они могут быть быстро уничтожены.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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