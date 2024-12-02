Депутат Шеремет заявил, что Байден лишает Украину шансов на мир, накачивая оружием

Tекст: Максим Попов

Депутат Государственной Думы от крымского региона и член комитета по безопасности, Михаил Шеремет, назвал решение администрации президента США Джо Байдена увеличить поставки оружия на Украину перед уходом с поста медвежьей услугой, передает РИА «Новости». Шеремет отметил, что такие действия лишают Украину шансов на проведение мирных переговоров и сохранение территориальной целостности.

Шеремет выразил мнение, что за решением продолжать поставки оружия стоят личные интересы Байдена, его окружения и военных корпораций. Он подчеркнул, что «накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома», добавив, что такие действия Байдена обрекут украинский народ на самоуничтожение.

Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена. Шеремет считает, что такие действия преследуют цель оказать давление на Россию и сделать «пакость» перед завершением срока полномочий Байдена.