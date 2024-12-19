Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ собрали более 100 тонн мазута на побережье Кубани
К устраняющим последствия разлива нефти на Кубани волонтерам #МЫВМЕСТЕ присоединились пять тыс. добровольцев
В Краснодарском крае волонтеры из различных регионов России участвуют в ликвидации нефтяных загрязнений, собирая загрязненные участки и оказывая помощь пострадавшим птицам, при этом уже собрано 108 тонн нефтепродуктов.
К волонтерскому корпусу #МЫВМЕСТЕ, занимающемуся очисткой побережья, присоединились 5 тыс. добровольцев. В их числе представители Движения «Экосистема», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций. Очистка ведется на участках от станции Благовещенская до Анапы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Волонтеры занимаются сбором мазута, очисткой береговой линии и обеспечением пунктов обогрева и питания. В Темрюкском районе и Анапе собрано и вывезено 108 тонн нефтепродуктов. На 70 км береговой полосы продолжается мониторинг на предмет новых загрязнений, и работы ведутся круглосуточно.
Для спасения пострадавших птиц в Витязево функционирует ветеринарный пункт. В его работе участвуют 50 волонтеров, которые уже оказали помощь более 50 птицам. Команда ветеринаров и добровольцев продолжает спасательные операции и принимает пострадавших животных до 18 часов.
Волонтеры из различных регионов России, включая Московскую, Курскую и другие области, также участвуют в ликвидации загрязнений. В числе участников более 1000 активистов Движения Первых. Детские волонтерские отряды, несмотря на возрастные ограничения, помогают собирать и поставлять инвентарь для очистки и спасения животных.
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость этапного подхода к решению проблемы во время ежегодной прямой линии. Работы продолжаются, чтобы не допустить распространения загрязнения и подготовиться к подъему затопленных танкеров.