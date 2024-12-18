У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.10 комментариев
У подъезда дома, где погиб генерал Кириллов, оставлены цветы
Вход в подъезд, у которого погиб генерал Кириллов, огородили, рядом оставлены цветы
Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, где произошел взрыв, огорожен, на месте происшествия оставлены цветы в память о погибшем начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове.
Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, возле которого произошел взрыв, приведший к гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, перекрыт. Как сообщает РИА «Новости», место трагедии частично огорожено, а окна с выбитыми стеклами заклеены. У подъезда оставлены цветы, включая гвоздики, в память о погибших.
По информации Следственного комитета, утренний взрыв 17 декабря был вызван взрывным устройством, заложенным в самокат, который находился рядом с подъездом. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Расследование продолжается, и сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры для раскрытия данного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН не осудила теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.
Между тем украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт в Москве и назвали генерала Кириллова законной целью.
США заявили, что им нечего сказать о приватных контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу убийства Кириллова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США о непричастности к убийству Кириллова смехотворным.