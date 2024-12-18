У подъезда дома, где погиб генерал Кириллов, оставлены цветы

Вход в подъезд, у которого погиб генерал Кириллов, огородили, рядом оставлены цветы

Tекст: Мария Иванова

Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, возле которого произошел взрыв, приведший к гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, перекрыт. Как сообщает РИА «Новости», место трагедии частично огорожено, а окна с выбитыми стеклами заклеены. У подъезда оставлены цветы, включая гвоздики, в память о погибших.

По информации Следственного комитета, утренний взрыв 17 декабря был вызван взрывным устройством, заложенным в самокат, который находился рядом с подъездом. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Расследование продолжается, и сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры для раскрытия данного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН не осудила теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

Между тем украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт в Москве и назвали генерала Кириллова законной целью.

США заявили, что им нечего сказать о приватных контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу убийства Кириллова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США о непричастности к убийству Кириллова смехотворным.