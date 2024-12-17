Полуфиналист «Лидеров России» продвинул торговые интересы России в Нигерии

Tекст: Александра Юдина

Деятельность Петрова направлена на продвижение экономических интересов России в Западной Африке. Ему удалось установить успешные отношения с нигерийскими властями и организовать несколько успешных бизнес-миссий для российских компаний.

В интервью Петров подчеркнул значимость Нигерии как члена экономического сообщества стран Западной Африки, отметив, что население региона превышает 450 млн человек.

«Приоритет Торгового представительства на ближайшие два года – развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры, что позволит России стать полноправным игроком западноафриканского рынка зерновых», – отметил он. Основные направления сотрудничества России и Нигерии включают нефть, удобрения и зерновые.

Петров также отметил, что товарооборот между Россией и Нигерией демонстрирует положительную динамику, и выразил уверенность в способности превысить показатели прошлого года по зерновым и удобрениям до трех раз.

Он добавил, что перспективными направлениями импорта в Россию из Нигерии являются орехи, кунжут, каркаде и чай. Сегодня Россия входит в первую десятку стран по внешней торговле с Нигерией, и цель – войти в пятерку через три года.

Конкурс «Лидеры России», который проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина, уже привлек более миллиона заявок от участников из России и 150 стран мира.