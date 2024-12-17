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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

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    17 декабря 2024, 12:31 • Новости дня

    Полуфиналист «Лидеров России» продвинул торговые интересы России в Нигерии

    Tекст: Александра Юдина

    Полуфиналист «Лидеров России» Максим Петров способствовал продвижению российских компаний в Нигерии, укрепив экономические связи и развивая инфраструктуру.

    Деятельность Петрова направлена на продвижение экономических интересов России в Западной Африке. Ему удалось установить успешные отношения с нигерийскими властями и организовать несколько успешных бизнес-миссий для российских компаний.

    В интервью Петров подчеркнул значимость Нигерии как члена экономического сообщества стран Западной Африки, отметив, что население региона превышает 450 млн человек.

    «Приоритет Торгового представительства на ближайшие два года – развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры, что позволит России стать полноправным игроком западноафриканского рынка зерновых», – отметил он. Основные направления сотрудничества России и Нигерии включают нефть, удобрения и зерновые.

    Петров также отметил, что товарооборот между Россией и Нигерией демонстрирует положительную динамику, и выразил уверенность в способности превысить показатели прошлого года по зерновым и удобрениям до трех раз.

    Он добавил, что перспективными направлениями импорта в Россию из Нигерии являются орехи, кунжут, каркаде и чай. Сегодня Россия входит в первую десятку стран по внешней торговле с Нигерией, и цель – войти в пятерку через три года.

    Конкурс «Лидеры России», который проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина, уже привлек более миллиона заявок от участников из России и 150 стран мира.

    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Церемония награждения прошла в Кремле, передает ТАСС. Медали ордена Почета и ордена Дружбы получили 13 спортсменов, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручен президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Орденом Почета были награждены победители соревнований по плаванию – Роман Жданов, Андрей Калина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Также награды получили легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата – Андрей Вдовин, Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.

    Орденом Дружбы отмечены успехи Ивана Ревенко, Хетага Хинчагова, Алексея Чуркина и чемпионов по легкой атлетике среди слепых Матвея Якушева и Александра Костина.

    XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Российская команда состояла из 88 спортсменов, которые выступали в пяти видах спорта. Несмотря на ограничения, наложенные на российских спортсменов, они завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

    Напомним, на десятый день Паралимпийских игр в Париже российские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил об отсутствии допинговых нарушений среди российских спортсменов на этих Играх.

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    16 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

    По словам главы государства, Вооруженные силы России имеют святую обязанность выбросить противника из Курской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские спецслужбы должны найти и наказать преступников.

    «Святая обязанность вооруженных сил – выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал Путин.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в «курской авантюре» киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих, а общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 млн человек.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

    В 2025 году россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту и правам

    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2025 года туристы смогут использовать загранпаспорт, водительские права и военный билет для заселения в российские отели, как заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

    Российские власти планируют изменить правила предоставления гостиничных услуг, передает ТАСС. С 2025 года для заселения в отели можно будет использовать не только загранпаспорт, но и водительские права и военный билет. Эта инициатива была представлена замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым.

    Вахруков отметил, что изменения в правила должны быть приняты в первом полугодии 2024 года. «Задачу президент поставил с 1 июля 2025 года сделать возможным заселение по водительским правам», – рассказал он журналистам. Таким образом, правительство должно заранее внести изменения в действующие правила.

    Также, по словам замминистра, на днях Госдума уже приняла закон, который разрешает использовать военный билет для заселения в гостиницы. В следующем году аналогичные изменения будут внесены и для водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти утвердили постановление о запуске сервиса по заселению в гостиницы по биометрии, который станет доступен в пилотном режиме во второй половине года.

    Министерство экономического развития РФ предложило возможность заселения в отели по водительским удостоверениям с 2025 года, о чем заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    В городе Миллерово Ростовской области отель отказался заселять военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции, сославшись на ошибку бронирования.

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    16 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы, завоевавшие медали на Играх в Париже, получат дополнительные премии в размере 3 млн рублей, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения спортсменов.

    Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде сообщил о принятом решении дополнительно премировать российских призеров Паралимпийских игр в Париже по 3 млн рублей каждому, передает ТАСС.

    «Конечно, все это важно, и госнаграды особенно, но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 млн рублей», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Президент отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

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    16 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Белоусов: Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в Европе
    Белоусов: Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в Европе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    Белоусов подчеркнул, что решения, принятые на саммите НАТО в июле этого года, свидетельствуют о возможности подобного развития событий, передает ТАСС. Он отметил, что это также отражено в доктринальных документах Соединенных Штатов и других стран НАТО.

    «Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса», – заявил Белоусов.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту. Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что действия НАТО, включая размещение войск у российской границы, могут привести к третьей мировой войне.

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    16 декабря 2024, 14:04 • Новости дня
    Путин: Россия не вступает в гонку вооружений
    Путин: Россия не вступает в гонку вооружений
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    Российский лидер заявил о необходимости принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны и ее союзников на фоне роста геополитической напряженности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти меры принимаются аккуратно и взвешенно, без втягивания в полномасштабную гонку вооружений, чтобы не навредить социально-экономическому развитию государства.

    Путин отметил, что Россия сохраняет свою политику ядерного сдерживания и не прибегает к демонстрации ядерного арсенала. «Мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – сказал президент, добавив, что это именно политика сдерживания, а не угроза применения ядерного оружия.

    Ранее Путин отметил, что Запад считает себя представителями Господа на земле, но многие из них не верят в Бога, а также заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой».

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    16 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост оборонных расходов не может быть бесконечным, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону имеют свои ограничения и не могут расти бесконечно, передает РИА «Новости». Это необходимо для того, чтобы обеспечить развитие экономики, социальной сферы, науки, образования и здравоохранения.

    «Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что Россия увеличила расходы на национальную оборону до 6,3% ВВП, что на 2,5% больше, чем ранее. Глава государства подчеркнул, что эти средства нужно использовать очень рационально, так как, несмотря на значительные размеры, это не самые большие расходы на оборону в мире, даже среди стран, не участвующих в вооруженных конфликтах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета.

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    16 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о мощи ударного комплекса «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США.

    Путин заявил о высоких возможностях российского ударного комплекса «Орешник», передает ТАСС. По словам президента, данный комплекс зарекомендовал себя как чрезвычайно мощное и современное оружие.

    «Комплекс «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, очень мощный», – подчеркнул Путин, добавив, что Россия создала современные ударные комплексы, превосходящие американские аналоги.

    Путин отметил, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием. «При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия», – сказал он.

    Ранее Путин объявил о планах на серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который недавно был успешно испытан в ответ на удары западным оружием по российским регионам.

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    16 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин: Успехи российских компаний имеют значение для всей страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов отметил успехи российских компаний, подчеркнув, что они имеют значение для всей страны и ее экономики.

    «Мы с вами встречаемся перед Новым годом регулярно, очень рад вас видеть. Хочу вас поздравить с результатами. Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях. А это вся страна и есть», – сказал Путин, открывая встречу, его выступление публикует Telegram-канал Кремля.

    По словам главы государства, Россия заинтересована в успехе отечественных компаний, так как «за этим успехом – успех всей экономики страны».

    Путин также обозначил цели на следующий год. Это сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста, развитие логистики, страховой и платежной инфраструктур.

    Особое внимание Путин уделил кадровому вопросу. «Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важно – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству. Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее», – сказал он.

    Также Путин призвал не забывать про решение экологических проблем. «Но в целом под предлогом реальных, существующих и даже нарастающих отчасти трудностей нам нельзя забывать про решение экологических вопросов. За этим – здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны», – указал президент.

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    16 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Белоусов назвал беспилотники главным тактическим прорывом ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

    На итоговой коллегии Минобороны Белоусов заявил, что массовое применение беспилотных летательных аппаратов стало самым значимым прорывом в тактике Вооруженных сил России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что беспилотники используются ежедневно в боевых действиях, разведке и радиоэлектронной борьбе. По его словам, более 3,5 тыс. беспилотников применяется ежедневно, и их число продолжает расти.

    Министр также сообщил, что в этом году был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Белоусов отметил важность концентрации усилий на улучшении тактико-технических характеристик беспилотников, таких как дальность применения, автономность и помехозащищенность.

    В ходе выступления Белоусов заявил о значительном увеличении поставок военной техники в войска. В этом году поставки танков возросли в семь раз по сравнению с 2022 годом, а беспилотников – в 23 раза. Он также упомянул трехкратный рост поставок боевых машин пехоты и бронетранспортеров и значительный рост поставок артиллерийских боеприпасов.

    Белоусов отметил, что для противодействия угрозам со стороны НАТО необходимо решить ряд задач, включая внедрение новых подходов к государственной программе вооружения. В связи с переходом стран НАТО на новую систему боевой готовности, предусматривающую развертывание крупной группировки у западных границ России, Белоусов подчеркнул важность адаптации программы вооруженных сил к новым вызовам.

    В ноябре АО «Концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку полного ассортимента боевого стрелкового оружия, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина, в рамках основного контракта. Также сообщалось, что в Новосибирске создали беспилотную платформу «Веном-тотем», способную эвакуировать раненых с грузоподъемностью до 300 кг, и первые 50 единиц поступят на вооружение в ближайшее время.

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    16 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Путин сообщил о поступлении свыше тысячи добровольцев в армию ежедневно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

    «Люди добровольно идут на фронт», – заявил Путин на итоговом заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул важность понимания гражданами целей, за которые сражается армия, и их готовность активно помогать фронтовикам. «Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также отметил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    16 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве российских паралимпийцев вопреки запретам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

    В ходе вручения госнаград Путин заявил, что россияне гордятся и восхищаются результатами российских паралимпийцев, передает РИА «Новости».

    Он отметил успехи российских паралимпийцев, несмотря на сложные условия, созданные политизированными запретами, передает ТАСС. По его словам, на прошедшей Паралимпиаде в Париже отечественные спортсмены из-за таких ограничений смогли участвовать лишь в четверти всех видов медальной программы.

    «Но даже в таком формате, далеко не в полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта», – сказал Путин, добавив, что российская команда вошла в десятку сильнейших паралимпийских команд мира.

    Напомним, в понедельник Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

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      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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