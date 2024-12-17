У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Полуфиналист «Лидеров России» продвинул торговые интересы России в Нигерии
Полуфиналист «Лидеров России» Максим Петров способствовал продвижению российских компаний в Нигерии, укрепив экономические связи и развивая инфраструктуру.
Деятельность Петрова направлена на продвижение экономических интересов России в Западной Африке. Ему удалось установить успешные отношения с нигерийскими властями и организовать несколько успешных бизнес-миссий для российских компаний.
В интервью Петров подчеркнул значимость Нигерии как члена экономического сообщества стран Западной Африки, отметив, что население региона превышает 450 млн человек.
«Приоритет Торгового представительства на ближайшие два года – развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры, что позволит России стать полноправным игроком западноафриканского рынка зерновых», – отметил он. Основные направления сотрудничества России и Нигерии включают нефть, удобрения и зерновые.
Петров также отметил, что товарооборот между Россией и Нигерией демонстрирует положительную динамику, и выразил уверенность в способности превысить показатели прошлого года по зерновым и удобрениям до трех раз.
Он добавил, что перспективными направлениями импорта в Россию из Нигерии являются орехи, кунжут, каркаде и чай. Сегодня Россия входит в первую десятку стран по внешней торговле с Нигерией, и цель – войти в пятерку через три года.
Конкурс «Лидеры России», который проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина, уже привлек более миллиона заявок от участников из России и 150 стран мира.