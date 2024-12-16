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В Москве стартовали всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов СВО
В Москве стартовали всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов специальной военной операции, открытие которых приветствовал президент РФ Владимир Путин.
«За прошедшее время вашей ассоциацией была проделана большая, содержательная работа, направленная на всемерную поддержку участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Вы искренне стремитесь помочь бойцам и командирам, прошедшим фронт, добиться успеха в профессии и на общественном поприще, найти применение своим талантам и способностям в творчестве и спорте. И конечно, особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании подрастающего поколения, в реализации патриотических, образовательных, просветительских инициатив, в сбережении памяти о боевых товарищах. Уверен, что в ходе сборов вы сможете обсудить эти и другие задачи, стоящие перед Ассоциацией, а ваши идеи и предложения обязательно будут востребованы. Желаю вам всего самого доброго», – отметил Путин в письменном обращении.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков также обратился к участникам. «Ассоциация уже реализует целый ряд проектов. Есть проект по созданию школьных музеев о специальной военной операции в регионах. В рамках проекта «Творец» проводятся мероприятия по книгоизданию. Нам действительно нужны книги, произведения кинематографа, песни, клипы, продвигающие ценности патриотизма. Нужна мощная Ассоциация, такая как ваша», – заявил Новиков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО генерал-полковник Сергей Макаров выразил благодарность региональным ассоциациям. «Ваш вклад в ассоциацию неоценим – ваши усилия и инициативы формируют фундамент нашего успеха. Мы вместе, сообща, реализуем значимые проекты, которые приносят реальную пользу и двигают нас вперед!» – сказал он.
Сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор РФ, генерал-майор ВДВ Алексей Наумец подчеркнул важность уверенности солдат в том, что после возвращения они найдут поддержку среди тех, кто прошел через те же испытания.
На торжественном открытии ассоциацией были подписаны два соглашения о сотрудничестве. Первое с войсковым братством «СВОи», второе с Союзом добровольцев Донбасса. Эти соглашения направлены на укрепление сотрудничества и поддержку ветеранов и добровольцев.