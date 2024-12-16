Белоусов: ВСУ перешли к обороне, задействовали оставшиеся резервы

Tекст: Вера Басилая

Белоусов отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае не превышает 45-50%. По его словам, Вооруженные силы Украины вынуждены перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы, передает ТАСС.

«Такой успех является заслугой российских солдат и офицеров, а также командующих группировками войск и Генерального штаба», – отметил министр обороны.

Белоусов высоко оценил боевые действия 1-й танковой, 2-й, 5-й, 8-й, 29-й и 51-й общевойсковых армий, а также 706-й десантно-штурмовой, 98-й и 106-й воздушно-десантных дивизий и 155-й и 89-й бригад морской пехоты. Кроме того, Белоусов сообщил, что украинские войска во многом утратили возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

По словам Белоусова, российское высокоточное оружие нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и ее энергетической системе. В результате ударов Украина потеряла возможность производить многие виды вооружений и боеприпасов.

Белоусов также добавил, что в зоне спецоперации было уничтожено свыше 58 тыс. единиц различного вооружения и техники противника, включая 18 тыс. единиц иностранного производства.

Ранее Владимир Путин заявил о поступлении передовых комплексов с использованием искусственного интеллекта в войска.

Президент России сообщил, что российские Вооруженные силы освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО с начала года.