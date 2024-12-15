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Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному
Кадыров заявил об избирательных ударах по ВСУ в ответ на атаку дрона по Грозному
Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дрона по Грозному пригрозил ответными избирательными ударами по местам скопления личного состава ВСУ, подчеркнув наличие достаточных данных для таких действий.
В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров отметил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на Грозный, он принял решение о подготовке избирательных ударов по Украине. Как передает ТАСС, глава региона подчеркнул, что такие действия будут направлены на те места, где сосредоточен личный состав Вооруженных сил Украины.
Кадыров обратился к представителям «укрорейха», предупреждая их о последствиях следующих атак. «В следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары», – заявил Кадыров. Он также добавил, что у чеченской стороны достаточно данных, чтобы предпринять такие действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного, а позже пообещал отомстить за атаку беспилотника в Грозном, при этом беспилотный летательный аппарат был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции в городе.