Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному

Кадыров заявил об избирательных ударах по ВСУ в ответ на атаку дрона по Грозному

Tекст: Дмитрий Зубарев

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров отметил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на Грозный, он принял решение о подготовке избирательных ударов по Украине. Как передает ТАСС, глава региона подчеркнул, что такие действия будут направлены на те места, где сосредоточен личный состав Вооруженных сил Украины.

Кадыров обратился к представителям «укрорейха», предупреждая их о последствиях следующих атак. «В следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары», – заявил Кадыров. Он также добавил, что у чеченской стороны достаточно данных, чтобы предпринять такие действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного, а позже пообещал отомстить за атаку беспилотника в Грозном, при этом беспилотный летательный аппарат был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции в городе.