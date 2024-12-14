ВС России нанесли поражение ВСУ на шести направлениях, уничтожены до 1375 военнослужащих ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и британскую 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и америкнское 105-мм орудие М119, шесть 122-мм гаубиц Д-30, итальянскую 105-мм гаубицу Melara Mod 56. Также уничтожены две станции РЭБ «Захист-АФ» и «Анклав».

Кроме того, подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два бронетранспортера и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение – противник потерял до 365 военнослужащих, бронемашину, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника – потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две бронемашины, польская 155-мм самоходная артустановка Krab, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

Между тем подразделения группировки«Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны – ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли поражение трем складам беспилотников.



