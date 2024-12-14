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ВСУ за сутки потеряли более 1370 военнослужащих на пяти направлениях
ВС России нанесли поражение ВСУ на шести направлениях, уничтожены до 1375 военнослужащих ВСУ
Российские войска продвинулись на ряде направлений на Украине, нанеся поражение подразделениям ВСУ и заняв более выгодные рубежи, при этом украинская сторона потеряла в общей сложности более 1335 военнослужащих и большое количество военной техники, включая гаубицы производства США, Великобритании и Италии.
Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и британскую 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и америкнское 105-мм орудие М119, шесть 122-мм гаубиц Д-30, итальянскую 105-мм гаубицу Melara Mod 56. Также уничтожены две станции РЭБ «Захист-АФ» и «Анклав».
Кроме того, подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два бронетранспортера и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубица Д-30.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение – противник потерял до 365 военнослужащих, бронемашину, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника – потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две бронемашины, польская 155-мм самоходная артустановка Krab, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.
Между тем подразделения группировки«Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны – ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.
Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли поражение трем складам беспилотников.