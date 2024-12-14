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Российские военные поразили три украинских склада БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение трем складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары также нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 60 беспилотников.
С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 беспилотника, 586 ЗРК, 19784 танка и других бронемашины, 1,5 тыс. боевых РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, на этой неделе ВС России поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.