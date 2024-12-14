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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 12:34 • Новости дня

    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение трем складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 60 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 беспилотника, 586 ЗРК, 19784 танка и других бронемашины, 1,5 тыс. боевых РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе ВС России поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    14 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».

    Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».

    В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.

    Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    13 декабря 2024, 12:59 • Новости дня
    Польша объяснила отказ отправлять войска на Украину

    Яцек Севера объяснил отказ Польши от отправки войск на Украину историческим фактором

    Польша объяснила отказ отправлять войска на Украину
    @ MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также, чтобы избежать обвинений в разделении страны, заявил в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера.

    Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что такое решение может быть воспринято как попытка раздела Украины. По его словам, мсторические аспекты и стремление опровергнуть «нарратив Москвы, будто Польша заинтересована в оккупации западной части Украины», также повлияли на это решение, передает ТАСС.

    По словам Северы, польские интересы и союзнические обязательства не предусматривают участие в подобных действиях. Он подчеркнул, что любое использование польских вооруженных сил в этом контексте вызовет быструю реакцию и может быть использовано против Польши.

    Севера также отметил, что основная задача для польских властей заключается в повышении боеготовности вооруженных сил для защиты страны от внешних угроз.

    «Подготовка экспедиционного корпуса не является приоритетной, а для миссий по наблюдению или миротворческих операций более подготовлены западные партнеры Польши», – отметил Севера.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска.

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    13 декабря 2024, 13:19 • Новости дня
    Кремль: Удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу
    Кремль: Удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаку на военный аэродром в Таганроге, где были использованы баллистические ракеты ATACMS, заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Удар по энергетическим объектам Украины был частью ответных действий на атаку на военный аэродром в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что российские военные нанесли удар по Украине в ответ на применение высокоточного западного оружия по территории РФ.

    На вопрос журналистов, является ли это ответной мерой, представитель Кремля ответил: «В том числе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу.

    Российские военные в пятницу нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

    Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что удары по энергетической инфраструктуре страны в пятницу стали одними из самых масштабных и серьезных.

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    14 декабря 2024, 01:12 • Новости дня
    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро

    Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,5 млрд евро

    Tекст: Максим Попов

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза.

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, передает ТАСС.

    Как отметили в Минфине ФРГ, к ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в санкционные списки лиц или организаций, а также иностранные активы ЦБ РФ.

    По словам представителя ведомства, эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС, а также завершение процедур расследования в отношении активов также влияют на размер замороженных средств.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словами главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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    13 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Медведев призвал Украину смирить гордыню и «изгнать демонов»

    Медведев призвал Украину «изгнать демонов политического украинства»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Украине необходимо сделать выбор между союзом с Россией и исчезновением с карты мира, указал Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

    Он подчеркнул, что от украинцев не требуется жертвовать собой ради свободы, и призвал их смирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и «изгнать демонов политического украинства»

    Попытки разъединить русских и украинцев являются бессмысленными, исторически несостоятельными и преступными, указал Медведев.

    «Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас», – заявил Медведев.

    По мнению Медведева, неонацистские силы на Украине также не смогут добиться успеха в текущей ситуации. Он выразил уверенность, что их действия обречены на провал и приведут только к обострению внутренних проблем в стране.

    Ранее Медведев заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной при условии, что Киев признает современные реалии и предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.

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    13 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Приднестровье призвало Молдавию совместно обратиться к России из-за газа

    Приднестровье призвало Молдавию обратиться к России и Украине для сохранения газовых поставок

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона, следует из сообщения МИД Приднестровья.

    Министерство иностранных дел непризнаннного Приднестровья предложило молдавским властям в кратчайшие сроки направить совместное обращение к руководству России и Украины. Цель обращения – сохранение поставок российского газа в регион по существующему маршруту, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД непризнанной республики, подчеркивается, что Кишинев пока не предпринял практических шагов для достижения договоренностей с Россией и Украиной. Эти договоренности должны обеспечить энергобезопасность Приднестровья и всей Молдавии.

    Предложение Приднестровья об обращении к России и Украине связано с необходимостью обеспечения стабильных поставок газа. В текущих условиях это является важным шагом для поддержания энергобезопасности региона.

    Ранее парламент Молдавии утвердил чрезвычайное положение вследствие угрозы прекращения транзита российского газа через Украину.

    Правительство Молдавии также утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

    Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности в поставках российского газа через Украину.

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    13 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет

    CNN сообщил о поставках США Украине до середины января сотен тысяч снарядов и бронетехники

    CNN: США до конца января поставят Украине сотни тысяч снарядов и ракет
    @ Senior Airman Faith Barron/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    До середины января США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений, включая сотни тысяч снарядов, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена, сообщил канал CNN.

    США планируют до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, ракеты и бронетехнику, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Это является частью усилий администрации Джо Байдена по поддержке Украины в рамках ранее объявленной военной помощи. Вся программа должна быть реализована до того, как Байден покинет пост президента США.

    Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил телеканалу, что «с настоящего момента и до середины января США поставят Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства».

    По данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан руководит этими поставками. Он поручил министру обороны Ллойду Остину ускорить процесс доставки. Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о деталях предстоящих морских и воздушных перевозок.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины, а также средства защиты от радиации и химического оружия.

    До этого избранный президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

    Также США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    13 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    В Германии украинского экс-посла Мельника назвали поклонником фашистов

    Депутат немецкого парламента Дагделен обвинила украинского экс-посла Мельника в симпатии к фашистам

    В Германии украинского экс-посла Мельника назвали поклонником фашистов
    @ Michael Kappeler/dpa/ Picture Alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат немецкого парламента Севим Дагделен обвинила бывшего посла Украины Андрея Мельника в симпатии к фашистам, отвечая на его критику в адрес партии «Союз Сары Вагенкнехт», следует из сообщения парламентария в соцсети.

    Украинский посол Андрей Мельник стал объектом критики со стороны депутата немецкого парламента Севим Дагделен, передает НСН. «Поклонник фашистов Мельник – посол администрации, чей срок власти давно уже истек», – отметила Дагделен.

    Эти слова стали ответом на критику Мельником партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», которую он упрекнул в бесчеловечности и обмане людей, приравняв ее к партии «Альтернатива для Германии». Мельник заявил, что «Союз Сары Вагенкнехт» якобы «плюется ядом и желчью».

    Ранее бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник «послал к черту» депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    На должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.

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    13 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    На жеребьевке ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма

    Украина пожаловалась в ФИФА на карту без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026

    На жеребьевке ЧМ-2026 показали карту Украины без Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская ассоциация футбола выразила недовольство ФИФА и УЕФА, так как на карте, показанной во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, Крым не был обозначен как часть Украины, следует из письма УАФ.

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), причина обращения – карта, продемонстрированная во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, где Крым не был обозначен как часть Украины, передает РИА «Новости».

    На сайте ФИФА ранее было размещено видео о процессе жеребьевки, где на карте были отмечены команды, которые не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. УАФ заявила, что карта Украины вызвала «глубокую обеспокоенность» и направила обращение генеральным секретарям ФИФА и УЕФА с просьбой разобраться в ситуации.

    Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Несмотря на это, Украина продолжает считать Крым своей территорией, а Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

    Ранее депутат Верховной рады София Федина заявила, что на Украине выпустили учебник с картой страны без Крыма. До этого в ноябре Европарламент в соцсети опубликовал карту с Крымом в составе России, позже публикацию удалили.

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    14 декабря 2024, 05:39 • Новости дня
    Военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в ЛНР

    Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, наемники из стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР, передает ТАСС.

    «Очень большое их количество в свое было время западнее Макеевки, Невского, <…> на купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран. <…> Поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников – я абсолютно этому не удивлен», – сказал он.

    Марочко уточнил, что на присутствие иностранных наемников – уроженцев Латинской Америки на упомянутых участках фронта, указывают «достоверные факты». «Это и тела ликвидированных боевиков, это и шевроны, это и литература. Ну, как правило, документов, естественно, они при себе не имеют», – подчеркнул собеседник агентства.

    До этого сообщалось, что ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ.

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    13 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    Шарий сообщил о готовящемся наступлении ВСУ в декабре по приказу Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский инициировал новое наступление вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно начаться в конце декабря, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По его словам, «новое наступление Зеленского и убийство тысяч солдат ВСУ начнется в 20-х числах декабря», передает ТАСС. Шарий не уточнил, на каком направлении ВСУ предпримут попытку наступления.

    Ранее украинский эксперт Мария Берлинская заявила, что украинский фронт находится на грани развала, а Украина испытывает серьезные трудности.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский может отправить войска в контрнаступление до инаугурации Трампа.

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    Трамп грозит торговой войной северному соседу

    Дональд Трамп до вступления в должность президента США решил продолжить свой конфликт с Канадой и возобновить тарифные войны. В Оттаве отреагировали крайне жестко и пригрозили не только ответными пошлинами, но и отключением электричества в нескольких штатах. В экспертной среде говорят, что Трамп запрограммирован на этот конфликт, потому что считает Трюдо и канадское правительство марионетками Демпартии США. Подробности

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    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Новый премьер Франции рискует повторить крах предшественника

    Правительство Франции возглавил уже четвертый за последний год премьер-министр – на этот раз центрист Франсуа Байру. За что этот политик в свое время находился под следствием, почему французский президент Эммануэль Макрон выбрал именно эту кандидатуру, и почему перед Байру сегодня стоят практически невыполнимые задачи? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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