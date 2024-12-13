Делегаты съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в госпиталях Москвы

Участники съезда партии «Единая Россия», среди которых были ветераны специальной военной операции (СВО), посетили бойцов, проходящих лечение в московских госпиталях, сообщается на сайте партии.

Они посетили госпитали №2 и №3, чтобы поддержать раненых солдат. Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что забота о военнослужащих и их семьях является значимой задачей для всех единороссов. «Организация помощи военнослужащим, забота об их семьях – экзамен на зрелость для всех единороссов и сторонников партии», – заявил Якушев.

Депутат Челябинской гордумы и ветеран СВО Сергей «Танцор» Бормотов отметил важность таких встреч для моральной поддержки бойцов. Он выразил гордость за своих земляков и подчеркнул, что партия и государственный фонд «Защитники Отечества» будут делать все необходимое для их реабилитации и адаптации к мирной жизни. Также свою поддержку выразили депутаты Михаил Босхолов и Григорий Кузнецов, отметив, что бойцы не теряют духа и чувствуют заботу со стороны партии и общественных организаций.

«Они чувствуют нашу поддержку. По уходу в госпитале вопросов нет. Рассказали о своих проблемах – все решаются фондом «Защитники Отечества» и Уполномоченным по правам человека. Будем дальше ребят курировать», – подчеркнул Босхолов.

Герой России тюменец Рустам Сайфуллин, который в настоящее время готовит военные кадры в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, также встретился с бойцами и отметил важность как медицинской, так и моральной поддержки для их восстановления. Он пожелал всем раненым скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Денис Андреев из Чувашской Республики и Всеволод Мохирев из Хабаровского края выразили желание поддерживать бойцов и их семьи, решать возникающие проблемы и способствовать их социальной адаптации.

Также состоялся осмотр условий реабилитации бойцов в госпиталях, который провел депутат гордумы Усть-Илимска Андрей Морозов. Он отметил профессионализм медицинского персонала и выразил благодарность главному врачу за заботу о пациентах.

XXII съезд партии состоится 14 декабря и определит задачи на ближайшие годы, а также внесет изменения в структуру и программы партии.