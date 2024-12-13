Психотерапевт назвал предновогоднюю депрессию ежегодным «кризисом среднего возраста»

Врач Кульгавчук дал рекомендации по преодолению предновогодней хандры

Tекст: Татьяна Косолапова

«Не у всех приближение Нового года вызывает ощущение праздника. У некоторых начинается предновогодняя хандра – это состояние грусти, меланхолии или тревожности. У таких людей наблюдается не только ухудшение настроения и снижение интереса к празднику, они также начинают испытывать чувство одиночества или изоляции, ностальгию по прошедшим временам, испытывать физическую усталость и апатию», – говорит Кульгавчук.



Он рассказывает, что появлению этого феномена способствует осознание несоответствия ожиданий и реальности. Многие начинают подводить итоги года, и это может вызывать чувство неудовлетворенности или сожаления о недостигнутых целях. В чем-то это напоминает кризис среднего возраста, только ежегодный. Переизбыток стресса в преддверии праздников, предновогодняя суета с подарками и прочими хлопотами тоже накладывают свой опечаток.

«По моим наблюдениям, предновогодней хандре чаще подвержены люди с высоким уровнем ответственности или перфекционисты, которые чувствуют давление из-за недостигнутых целей. Также это те, кто переживает изменения в жизни, например, разводы, потерю близких или смену работы. Ну и, конечно, это люди с определенным темпераментом, например, меланхолики, так как они могут быть более восприимчивы к этому состоянию», – делится специалист.

Если человек чувствует, что ежегодно подвержен такому состоянию, то врач рекомендует бороться с причинами хандры: работать с деструктивными установками и формировать реалистичные ожидания на праздники.

Также, продолжает специалист, надо прорабатывать позитивное планирование: тут спасет создание списка желаемых активностей и мероприятий. Новая доминанта будет отвлекать от «соскальзывания в минор». Кроме того, хобби и спорт могут помочь существенно облегчить синдром. А поддержка социальных связей – общение с друзьями и близкими – помогут не замыкаться в себе.

«Важно избегать чрезмерного стресса в декабре: необходимо нагружать ноябрь или что-то откладывать на январь, планово разгружая декабрь, насколько это возможно. А освоение дыхательных практик, медитаций, позитивных скриптов обработки информации в подведении итогов года и жизни, в тандеме с опытным врачом-психотерапевтом, учитывающим ваш психотип, поможет в навыках психической саморегуляции и поддержания психогигиены. Эти изменения могут стать прекрасным, приятным и полезным подарком к Новому году на многие годы для себя и близких», – заключил Кульгавчук.