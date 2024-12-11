Новак заявил, что доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году удвоится

На данный момент эта доля составляет 3%, тогда как в Китае она равняется 4,9%. «Мы вышли на достаточно приличный уровень, но президентом поставлена амбициозная задача увеличить долю креативной экономики до 6%», – отметил Новак, передает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул потенциал экспорта продуктов креативных индустрий, таких как кино, архитектура, видеоигры и дизайн. В ходе диалога Новаку задал вопрос о расширении экспорта кинофильмов лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Новак ответил, что перспективы есть как на внутреннем, так и на внешнем рынках, включая Москву и другие регионы.

Он также отметил развитие взаимодействия в сфере кинобизнеса со странами БРИКС, ЕАЭС и африканскими государствами. «Мы будем работать с регионами для достижения задачи президента по увеличению доли креативной экономики до 6% и развитию экспорта», – подчеркнул Новак.

Новак выразил уверенность в том, что к 2030 году Россия станет самодостаточной страной, не зависящей от внешних шоков. «На мой взгляд, наша страна 2030 года – это сильная, могущественная страна, которая сама имеет возможность развиваться и обладает технологическим суверенитетом», – заявил вице-премьер.